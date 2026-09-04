Erfolgreiches erstes VR Open auf Golf Sempach

Die Idee entstand während der Ausbildung CAS Verwaltungsrat an der Hochschule Luzern. Für die erste, erfolgreiche Ausgabe des VR Opens auf Golf Sempach waren Marius Hofstetter und Balz Villiger (VR-Präsident der Gi Group AG) verantwortlich. «Schon das CAS war hervorragend für das Netzwerk, mit dem eigenen Golfturnier wollen wir dies weiter ausbauen und das Ganze soll in den nächsten Jahren hoffentlich schön wachsen», sagt Marius Hofstetter, VR-Präsident von Kaizer Real Estate+Management in Zürich.

Bei der Premiere am 3. September waren neun Viererteams aus der ganzen Schweiz am Start, auffällig viel mit ASGI oder Migros GolfCard. Für viele Verwaltungsräte war auch der anspruchsvolle Woodside-Course eine Premiere. «Ich habe die drei geschenkten Bälle eingepackt, nachdem unser Fligthcaptain gesagt hat, wie schwierig der Platz sei», lacht Marc Jordan, Vize VRP bei der Pfandbriefbank und seit mehr als 24 Jahren Chef der Raiffeisenbank Oberfreiamt. Im lockeren Scramble schmerzen die verlorenen Bälle und die anderen schlechten Schläge deutlich weniger.

Bei perfekten Bedingungen gab es nach der gemütlichen Runde samt fliegender Zwischenverpflegung am Ende nur zufriedene Gesichter. Viele genossen beim Apéro eine Zigarre von Prima Cigars, welche in einer kleinen Manufaktur in der Dominikanischen Republik hergestellt werden.

«Es hat sehr viel Spass gemacht, wir haben viel gelacht und ich fand die Idee einfach gut», sagt beispielsweise Nicole Strausak, Gründerin der Luzerner legal fintech Moribono AG und ehemalige Spitzencurlerin.

Beim ausgiebigen Netzwerkapéro auf der Clubhaus-Terrasse wurde die Abendstimmung schon fast kitschig schön und neben den klassischen Sonderwertungen auf dem Platz organisierte Marius Hofstetter mit seinem 100-jährige Hickory Putter auch noch einen kleinen Wettbewerb auf dem Puttinggrün der erst im Stechen entschieden wurde. Fast so knapp waren die Ergebnisse beim ersten VR Open. Am Ende siegte das Quartett Sara Zingg, Roland Süsstrunk, Alexis Hofstetter und Deny Sonderegger mit 55 Stableford-Punkten hauchdünn vor den ersten beiden Verfolger-Equipen mit je 54 Punkten.

Nach der erfolgreichen Premiere ist die zweite Ausgabe des VR Open bereits geplant und zwar am Mittwoch, 8. September 2027. Dann sind Profis beim Omega European Masters in Crans-Montana bereits wieder abgereist.