Moderne Dresscodes: Stilvolle Business Essentials für den Herbst
Während im Sommer leichte Materialien und helle Farbtöne den Look bestimmen, darf die Business-Garderobe in der kühleren Jahreszeit wärmer und vielseitiger werden. Feiner Strick ergänzt das klassische Hemd, gedeckte Farbtöne prägen die saisonale Farbwelt und auch bei den Schuhen bieten sich neue Möglichkeiten. Der professionelle Charakter bleibt dabei stets erhalten.
Der perfekte Business-Look für die Übergangszeit
Die Basis
- Moderner Anzug oder Veston mit andersfarbiger Stoffhose oder Chino
- Hochwertige Materialien und eine präzise Passform
- Moderne Kombinationen lockern den klassischen Business-Look auf, ohne dessen professionellen Charakter zu verlieren
Für kühlere Temperaturen
- Hemd, Strickpolo oder Feinstrick unter dem Veston
- Strukturierte Gewebe und Wollmischungen eignen sich für die kühlere Jahreszeit
- Unterschiedliche Materialien verleihen dem Look mehr Tiefe und eine saisonale Note
Die Farbwelt
- Mittel- bis Dunkelblau bilden die klassische Basis
- Mittelgrau und Brauntöne erweitern die Farbpalette
- Anthrazit und Dunkelgrün setzen elegante, dezente Akzente
Die passenden Schuhe
- Loafer für eine elegante, moderne Variante
- Derbys für einen klassischeren Auftritt
- Edle Ledersneaker für eine moderne, weniger formelle Interpretation
Entdecken Sie hier weitere Essentials für Ihre Garderobe.
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