Moderne Dresscodes: Stilvolle Business Essentials für den Herbst

Während im Sommer leichte Materialien und helle Farbtöne den Look bestimmen, darf die Business-Garderobe in der kühleren Jahreszeit wärmer und vielseitiger werden. Feiner Strick ergänzt das klassische Hemd, gedeckte Farbtöne prägen die saisonale Farbwelt und auch bei den Schuhen bieten sich neue Möglichkeiten. Der professionelle Charakter bleibt dabei stets erhalten.

Der perfekte Business-Look für die Übergangszeit

Die Basis

Moderner Anzug oder Veston mit andersfarbiger Stoffhose oder Chino

Hochwertige Materialien und eine präzise Passform

Moderne Kombinationen lockern den klassischen Business-Look auf, ohne dessen professionellen Charakter zu verlieren

Für kühlere Temperaturen

Hemd, Strickpolo oder Feinstrick unter dem Veston

Strukturierte Gewebe und Wollmischungen eignen sich für die kühlere Jahreszeit

Unterschiedliche Materialien verleihen dem Look mehr Tiefe und eine saisonale Note

Die Farbwelt

Mittel- bis Dunkelblau bilden die klassische Basis

Mittelgrau und Brauntöne erweitern die Farbpalette

Anthrazit und Dunkelgrün setzen elegante, dezente Akzente

Die passenden Schuhe

Loafer für eine elegante, moderne Variante

Derbys für einen klassischeren Auftritt

Edle Ledersneaker für eine moderne, weniger formelle Interpretation

Entdecken Sie hier weitere Essentials für Ihre Garderobe.

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