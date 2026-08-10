Londoner Polizei beschlagnahmt 90 Luxusautos

Insgesamt 90 Fahrzeuge konnte die Londoner Polizei zwischen Freitag und Sonntag in der Innenstadt der britischen Hauptstadt beschlagnahmen, wie die Met Police fast schon stolz mitteilte.

Ein beschlagnahmter Ferrari Monza SP2 soll alleine umgerechnet rund 4 Millionen Franken wert sein. Von diesem Modell wurden nur 499 Exemplare hergestellt.

Teure halbe Stunde

Der Fahrer, der lediglich einen vorläufigen Führerschein und keine Versicherung besass, konnte sich laut der Met Police nur kurz über den schnellen Sportwagen freuen. Sein Auto war erst seit einem Tag in Grossbritannien, und er sass nur eine halbe Stunde hinter dem Steuer, bevor er aus dem Verkehr gezogen wurde.

Die Londoner Polizei präsentiert zudem eine ganze Bildergalerie der eingezogenen Autos, unter anderem dabei sind auch ein Bentley, ein BMW, diverse Porsches und ein Fahrzeug von McLaren. Insgesamt seien 120 Polizeibeamte im dreitägigen Einsatz gewesen, heisst es dazu.

Immer wieder gebe es Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, «die es satthaben, dass in der Gegend gefährlich Auto gefahren wird oder Fahrzeuge so umgebaut sind, dass sie für die Anwohner eine Belästigung darstellen», sagte der Einsatzleiter, Special Chief Inspector Geoff Tatman, laut Mitteilung. Durch Aktionen wie diesen sende man ein «klares Signal» gegen rücksichtsloses und gefährliches Verhalten auf den Londoner Strassen.

Viele fremde Karten und viel Cash

Die Londoner Polizei zog aber nicht nur Autos aus dem Verkehr. So wurden bei einem Mann in einem Mercedes GLC insgesamt gleich 19 Bankkarten gefunden, die auf andere Personen lauteten, dazu kamen mehr als 2500 Pfund in bar. Er wurde wegen Verdachts auf Hehlerei und Geldwäsche festgenommen.

Bei einem anderen Fahrer, der wegen Fahrens ohne Versicherung angehalten wurde, stiess die Polizei gleich auf 5500 Pfund in bar. Auch er wurde festgenommen, wegen Verdachts auf Besitz von Drogen.