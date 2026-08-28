Ex-Vontobel-Manager wechselt zu Axiom Alternative Investments

Axiom Alternative Investments holt Hervé Hanoune als Lead Portfolio Manager. Er übernimmt in seiner neuen Funktion die Verantwortung für den «Axiom Flexible Bond»-Fonds, wie der Vermögensverwalter mit Niederlassungen unter anderem in Genf mitteilt.

Hanoune verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Anleihengeschäft. Zuletzt war er bei Vontobel Asset Management als Global Head of Fixed Income tätig. Dort konzipierte und entwickelte er unter anderem flexible Strategien über das gesamte Kreditspektrum hinweg.

Zuvor arbeitete Hanoune bei Amundi Asset Management, wo er die Global-Aggregate-Strategie leitete.

Top-down trifft Bottom-up

Bei Axiom soll Hanoune makroökonomische Einschätzungen mit einer fundamentalen Titelauswahl verbinden. Dabei kann er auf die bestehenden Kompetenzen des Hauses bei Unternehmensanleihen, Emerging Markets, High Yield und Kreditderivaten zurückgreifen.

«Hervé verkörpert die Ambitionen, die wir für den Fonds ‹Axiom Flexible Bond› hegen: die Bündelung aller Kompetenzen von Axiom in den Bereichen Finanztitel, Schwellenländer, High Yield und Derivate in einer opportunistischen Strategie zur Erzielung von Alpha», lässt sich CIO David Benamou in der Mitteilung zitieren.

Hanoune lebt in Zürich und wird in Genf tätig sein.

4,3 Milliarden Euro verwaltet

Axiom Alternative Investments wurde 2009 gegründet und hat sich ursprünglich auf den europäischen Bankensektor spezialisiert. Auf Basis seiner Expertise über die Kapitalstruktur europäischer Finanzinstitute weitete das Unternehmen sein Geschäft schrittweise auf weitere Anleihesegmente aus.

Heute ist der Vermögensverwalter in Paris, Genf, Mailand und London vertreten und verwaltet nach eigenen Angaben 4,3 Milliarden Euro. Die Fonds werden unter anderem an Privatbanken, institutionelle Anleger, Family Offices und Vermögensverwalter in Europa vertrieben. Die Schweizer Gesellschaft Axiom Alternative Investments Switzerland ist von der Finma als Verwalterin von Kollektivvermögen zugelassen.