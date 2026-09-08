Tun es Hypi Lenzburg und Postfinance der UBS gleich?

Der Digital Economy Award ist die prestigeträchtigste Auszeichnung in der Schweizer IT-Branche. Im Jahre 2024 holte sich mit der UBS letztmals ein Schweizer Institut einen der begehrten Preise: Die Grossbank wurde in der Kategorie «ICT Education Excellence» für ihr Ausbildungsprogramm für Lehrlinge ausgezeichnet; finews berichtete darüber.

Nun steht am 19. November 2026 die 20. Ausgabe an. Die Jury hat 29 Finalisten bestimmt, wie sie am Dienstag mitteilt.

In die Endauswahl haben es auch mehrere Vertreter der Schweizer Finanz- und Versicherungsbranche geschafft.

Hypi Lenzburg im Finale

In der Kategorie «Business» gehört die Hypothekarbank Lenzburg zu den fünf Finalisten. Die Aargauer Regionalbank konkurriert mit dem HR-Technologieunternehmen Flowit, dem Rechenzentrumsbetreiber Digital Realty Switzerland, dem Pharmakonzern Roche sowie dem Krankenversicherer Sanitas.

Die Hypothekarbank Lenzburg hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere mit ihrer Open-Banking-Plattform Finstar innerhalb der Schweizer Finanzbranche einen Namen als Technologieanbieterin gemacht.

Postfinance tritt gegen CSS und Inventx an

Einen starken Finanzbezug gibt es auch in der Kategorie «ICT Training» für Unternehmen mit mehr als 100 ICT-Mitarbeitenden. Dort stehen die Postfinance, der Krankenversicherer CSS sowie der auf Finanzdienstleister spezialisierte IT-Anbieter Inventx im Finale.

Neben den Unternehmenspreisen werden auch einzelne Persönlichkeiten ausgezeichnet. Für den Titel «Pioneer of the Year» sind Imanol Schlag von der ETH Zürich, Amin Amini von Loxo, Naomi MacKenzie von Kitro, Andreas Göldi von b2ventures sowie Yves Zischek von Digital Realty nominiert.

KI, Mobilität und Datenschutz

Das Spektrum der nominierten Projekte reiche von KI-gestützten Diagnose-Wearables über autonome Mobilität bis zu datenschutzkonformer künstlicher Intelligenz in der humanitären Hilfe, heisst es in der Mitteilung. Entscheidend für die Jury seien unter anderem Innovationskraft, gesellschaftlicher Nutzen sowie die Verbindung von digitaler Verantwortung und unternehmerischem Denken.

Beim «Pioneer of the Year» entscheidet die Fachjury allerdings nicht allein: Das Ergebnis setzt sich je zur Hälfte aus Juryurteil und Publikumsvoting zusammen.

Der Digital Economy Award wird vom Branchenverband swissICT ausgerichtet. Zum 20-Jahr-Jubiläum wird die Award Night erstmals durch einen «Executive Day» ergänzt.