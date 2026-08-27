Erfahrener Unternehmensberater leitet neu den VR von Zuger Fintech

Das Fintech Vertx IQ vermeldet einen Führungswechsel. Tobias Baumgartner hat Anfang August das Präsidium des Verwaltungsrats von Wolfgang Blatt übernommen.

Baumgartner ist seit 2022 Partner bei Forvis Mazars in der Schweiz und verfügt gemäss der Mitteilung vom Donnerstag über mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung im Finanzdienstleistungssektor, mit den Schwerpunkten Versicherungen, Banken, Pensionskassen und Fintech.

Gründungspartner und CEO

Seine Karriere startete er 1988 bei Unisys (Schweiz), weitere Stationen bildeten u.a. Zum Löwenzorn sowie das IBE Institute of Business Excellence, wo Baumgartner Gründungspartner, CEO und Verwaltungsratspräsident war.

Baumgartner freut sich gemäss der Mitteilung «auch auf die operative Zusammenarbeit» mit den beiden Co-CEOs Alfred Widmer und Dave Stoll und dem ganzen Management-Team. «Gemeinsam wollen wir diese Basis nutzen, um die nächste Wachstumsphase von Vertx IQ zu gestalten.» Und Baumgartner hält ganz unbescheiden fest: «Die Finanzbranche wird noch viel von Vertx IQ hören.»

Software-Lösungen und Plattformen für Pensionskassen und Versicherungen

Das Zuger Fintech entwickelt Datenplattformen für Pensionskassen, Sammelstiftungen, Versicherungen, Banken und Vermögensverwalter.

Als die drei strategischen Standbeine werden die Plattformlösung für Schweizer Pensionskassen und Sammelstiftungen mit vollautomatisierter Datenerfassung , die Custodian-Reporting-Software-Lösung für Depotbanken, Pensionskassen und Vermögensverwalter sowie das Investment Forecasting für Versicherungen mit Cashflow- und Ertragsprognosen genannt.