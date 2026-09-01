AMAS und SECA spannen bei Private Markets zusammen

Die Asset Management Association Switzerland (AMAS) und die Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA) rücken enger zusammen. Die beiden Branchenverbände haben eine strategische Kooperation im Bereich Private Markets vereinbart, wie sie am Dienstag mitteilten.

Ziel der Partnerschaft ist es, Private Markets in der Schweiz stärker als Anlageklasse zu etablieren und gleichzeitig die Position des Finanzplatzes als europäischen Standort für Private Equity, Venture Capital und weitere private Anlagen auszubauen.

Gegenseitige Mitgliedschaft

Konkret werden AMAS und SECA Mitglied der jeweils anderen Organisation. Damit soll die breite Verankerung der AMAS in der Schweizer Asset-Management-Industrie mit dem spezialisierten Netzwerk der SECA in Private Equity, Venture Capital und Corporate Finance verbunden werden.

Eine zentrale Rolle erhält dabei das Private Markets Expert Committee der AMAS. Die SECA wird künftig mit einem ständigen Sitz in diesem Gremium vertreten sein und damit direkt an der Weiterentwicklung der Private-Markets-Strategie des Asset-Management-Verbands mitwirken.

«Immer wichtigere Vermögensklasse»

Für AMAS-CEO Adrian Schatzmann ist die Kooperation auch eine Antwort auf die wachsende Bedeutung nicht börsenkotierter Anlagen.

«Private Markets entwickeln sich zu einer immer wichtigeren Vermögensklasse und als fester Bestandteil einer professionellen Asset Allocation», sagt Schatzmann. Die Schweiz verfüge über ausgezeichnete Voraussetzungen, um sich als führender Standort zu positionieren.

Die Zusammenarbeit soll deshalb über die reine Vernetzung der beiden Verbände hinausgehen. Im Fokus stehen Ausbildung und Wissensvermittlung, aber auch regulatorische Rahmenbedingungen und die politische Interessenvertretung.

Auch SECA-Generalsekretär Maurice Pedergnana sieht Vorteile in der Bündelung der Kompetenzen. Die AMAS bringe ihre starke Stellung im Asset Management und in der politischen Interessenvertretung ein, während die SECA ihre langjährige Expertise im Schweizer Private-Markets-Ökosystem beisteuere.

Mehr Know-how für Investoren

Die stärkere Etablierung von Private Markets als Anlageklasse gehört bereits zu den strategischen Zielen der AMAS. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Weiterbildung. Gemeinsam mit AZEK hat der Verband den Zertifikatslehrgang «Private Markets in Practice» entwickelt, der im November startet.

Zusammen mit der SECA soll nun insbesondere das Know-how von Investoren und anderen Marktteilnehmern ausgebaut und der Austausch innerhalb des Private-Markets-Ökosystems intensiviert werden.

Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen, Seminare und Webinare sowie Studien und Fachartikel. Gleichzeitig wollen die beiden Organisationen den Dialog mit institutionellen Investoren, Asset Managern, Private-Markets-Anbietern und politischen Entscheidungsträgern intensivieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz für wettbewerbsfähige regulatorische Rahmenbedingungen.