Bangkok ohne Bling-Bling: Wo Luxus plötzlich leise wird

Schon meine Anreise setzt Massstäbe. Mit Singapore Airlines beginnt Service Excellence schon vor dem Boarding in den Lounges am Flughafen: Live-Cooking-Stationen, eine exzellente Weinauswahl und eine eigene Champagner-Lounge machen das Warten zum Vergnügen.



Die Business Class von Singapore Airlines überzeugt mit kompromisslosem Komfort, maximaler Privatsphäre und einem Service, der Masssstäbe setzt. (Bild: zVg)

An Bord setzt sich dieses Niveau nahtlos fort. Die Crew agiert aufmerksam, ruhig und mit jener Selbstverständlichkeit, die Spitzenservice auszeichnet. Highspeed-WLAN und ein erstklassiges Entertainmentprogramm lassen den langen Flug erstaunlich kurz erscheinen. Der Umweg über Singapur wähle ich bewusst, kostet mich zwar Zeit – fühlt sich aber wie ein Gewinn an.

Mit diesem Selbstverständnis beginnt auch mein Aufenthalt im Como Metropolitan Bangkok.

Ein stiller Kontrapunkt im Zentrum der Finanzströme

Bangkok gehört zu den dynamischsten Finanz- und Wirtschaftszentren Asiens, ein Knotenpunkt für Banken, Family Offices und internationale Konzerne zwischen Sukhumvit und dem Central Business District.



Wenn sich die Dämmerung über Bangkok senkt, verwandelt sich das COMO samt ihrem türkisfarbenen Outdoor-Pool in eine Oase der Entschleunigung inmitten der Stadt. (Bild: zVg)

Umso überraschender wirkt das Como Metropolitan Bangkok. Nur wenige Minuten vom geschäftigen Finanz-& Diplomatenviertel entfernt empfängt mich ein Hotel, das sich ganz auf Ruhe, Design und Klarheit konzentriert – als bewusster Gegenpol zum hohen Tempo in der pulsierenden Stadt.



Das Zimmer-Interieur besticht durch ein monochrom-elegantes Design, das thailändische Akzente subtil mit zeitlosem, modernem Minimalismus verschmelzen lässt. (Bild: zVg)

Auf dem Weg zu meinem Zimmer zeigt sich die gestalterische Handschrift des Hauses. Im Aufzug verbinden sich Stoffe in Leinen- und Seidenanmutung mit gebürstetem Metall. Auf den Fluren liegt ein feiner Duft, zurückhaltend und angenehm. Selbst der Housekeeping-Wagen wirkt, als hätte ihn ein Designer gestaltet.

Als ich mein Zimmer erreiche, wartet bereits ein Mitarbeiter vor der Tür und zeigt mir lächelnd den Weg. Es sind diese kleinen Gesten, die Gastfreundschaft glaubwürdig machen.



Die lichtdurchflutete Auffahrt und die gläserne Lobby des Como Metropolitan signalisieren puristischen Luxus und urbane Gelassenheit im Herzen der thailändischen Metropole. (Bild: zVg)

Auch in meinem Zimmer setzt sich diese gestalterische Linie fort. Helle Materialien, reduzierte Formen und eine wohltuende Ruhe bestimmen den Raum. Unten in der Lobby denke ich noch an China, oben im Zimmer eher an japanische Einflüsse. Vielleicht ist es die Lichtstimmung, vielleicht die Zurückhaltung des Designs. Jedes Detail scheint mit Bedacht gesetzt und folgt einer klaren gestalterischen Logik.



Die zweistöckige Como Suite beeindruckt mit spektakulären, raumhohen Fensterfronten und einem Loft-Charakter, der majestätische Weite über den Dächern der Stadt schafft. (Bild: zVg)

Eine ungewöhnliche Biografie am Herd

Diese gestalterische Klarheit prägt auch das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant nahm. Küchenchefin Pim Techamuanvivit gehört zu den ungewöhnlichsten Persönlichkeiten der internationalen Spitzengastronomie.

Statt den klassischen Weg über eine Kochschule zu gehen, studierte sie zunächst Informatik in den USA und arbeitete im Silicon Valley.

Das Kochen lernte sie von ihrer Grossmutter. Aus Familienrezepten entstanden zunächst YouTube-Videos, später zwei Michelin-Restaurants in San Francisco und schliessich die Verantwortung für das nahm.

Ihre Küche ist keine moderne Interpretation thailändischer Klassiker. Sie ist vielmehr eine präzise Weiterentwicklung historischer Rezepte der königlichen Küche. Viele Kochtechniken stammen aus Jahrhunderte alten Handschriften.

Gleichzeitig arbeitet das Team fast ausschliesslich mit regionalen Zutaten kleiner Produzenten. Die Kokoscreme wird täglich frisch aus ganzen Kokosnüssen gepresst, Garnelen von Hand ausgelöst und selbst Currypasten werden je nach Schärfe der saisonalen Chilis immer wieder neu abgestimmt. Kompromisslose Sorgfalt ist die Basis der Küche von Pim Techamuanvivit.

Genau darin erkenne ich das Profil des Hauses. Das Como Metropolitan beeindruckt mich durch Konsequenz. Design, Kulinarik, Wellness und Service folgen derselben Haltung: weniger Inszenierung, mehr Qualität.



Im stilvollen Restaurantbereich des Hauses rahmen filigrane, goldene Skulpturen das gastronomische Erlebnis ein. (Bild: zVg)

Die kleinen Brüche im perfekten Ganzen

Gerade deshalb fällt eine kleine Unstimmigkeit umso stärker auf.

Nach einem aussergewöhnlich guten Dinner verschwindet der Service gegen Ende plötzlich vollständig aus dem Gastraum.

Zehn Minuten lang ist kein Mitarbeiter präsent. Das klingt nebensächlich. In einem Sterne-Restaurant ist es das nicht. Dort sollte immer jemand den Überblick behalten. Auch das WLAN entspricht nicht ganz dem Niveau des Hauses. Beides fällt vor allem deshalb auf, weil das Haus sonst fast alles richtig macht.



Die grosszügige Terrasse bietet einen intimen Rückzugsort, an dem tropisches Grün und minimalistisches Design miteinander harmonieren. (Bild: zVg)

Wer Bangkok besucht, sucht häufig das Spektakel. Das Como Metropolitan entscheidet sich bewusst für den Gegenentwurf. Keine goldenen Kronleuchter, keine überbordende Opulenz, keine laute Selbstdarstellung. Stattdessen schafft das Haus etwas, das im Luxussegment seltener geworden ist: Gelassenheit.

Wäre das Como Metropolitan Bangkok im Ranking der «101 Besten» vertreten, würde ich es ohne Zögern weit oben in der Kategorie «Luxury Urban Retreats» sehen. Kaum ein Stadthotel verbindet Design, Wellness und Spitzengastronomie so konsequent miteinander. Wahrer Luxus entsteht nicht durch grosse Gesten, sondern durch unzählige kleine Details, die man erst bemerkt, wenn sie fehlen.

Als früherer Grandhotelier und Betreiber des Hotel Rankings «101 beste Hotels» ist Carsten K. Rath Globetrotter von Berufs wegen. Sämtliche Hotels, über die er schreibt, bereist er auf eigene Rechnung.