Ferraris Elektro-Premiere wird zum 40-Millionen-Dollar-Rekord

Laut einer Mitteilung von RM Sotheby’s waren die 40 Millionen Dollar der höchste Betrag, der jemals für einen Neuwagen bezahlt worden ist. Die Versteigerung fand zugunsten der Bildungsinitiative der Ferrari Foundation statt.

Die jüngste Versteigerung übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem vergangenen Jahr deutlich: 2025 hatte ein speziell konfigurierter Ferrari Daytona SP3 bei einer Auktion 26 Millionen Dollar eingebracht.

Kritik zum Start, dann hohe Nachfrage

Nach der Vorstellung des ersten Elektroautos im Mai war der Aktienkurs von Ferrari abgesackt. Weil das Unternehmen eine nationale Ikone ist, hatte sich in Italien nahezu jeder zu Wort gemeldet. Die Empörung unter den Fans war gross.

Wie die Financial Times Ende Juli berichtete, hat das Modell das intern gesetzte Verkaufsziel von 500 Einheiten für das Jahr 2026 bereits erreicht. Besonders hoch sei die Nachfrage aus China, wo über 500 Kunden ein Fahrzeug bestellt haben. Die für diesen Markt vorgesehenen 88 Exemplare waren bereits 72 Stunden nach der Vorstellung vergeben. Auch auf dem nordamerikanischen Markt wird der Luce dem Bericht zufolge unerwartet gut angenommen.

Bis zum Jahr 2030 plant Ferrari den Verkauf von rund 2 500 Luce-Modellen, was etwa 600 Exemplaren pro Jahr oder 5 Prozent des gesamten Jahresabsatzes entspricht.

Spezielles «Chassis 0»

Bei dem nun versteigerten Fahrzeug handelt es sich um eine sogenannte «Tailor made»-Ausführung – also ein Unikat, das exakt nach den Vorgaben des Käufers individualisiert wird. Entwickelt wurde der Luce gemeinsam mit LoveFrom, dem Designstudio des früheren Apple-Chefdesigners Jony Ive. Dieser gilt als einer der prägenden Köpfe hinter Produkten wie dem iPhone und dem iMac.

Für das viele Geld bekommt der künftige Besitzer auch einiges geboten. Das Exterieur des Auktionsfahrzeugs ist in einem exklusiven «Madreperla Semi-Gloss»-Finish lackiert. «Der halbglänzende Lack soll die Tiefe des Perlmutteffekts erhalten und gleichzeitig eine Balance zwischen glänzenden und matten Oberflächen schaffen, um die skulpturale Form des Autos zu betonen», heisst es dazu.

Der Innenraum bietet eine neue Interpretation von Helligkeit durch die Verwendung von Le Mans Metallic-Leder in der Farbe «Perla». Zahlreiche Details wurden spezifisch für diese Konfiguration entwickelt, darunter eigene Felgen, massgeschneiderte Bremssättel und das Ferrari-Logo auf einem optisch weissen Hintergrund. Das Fahrzeug ist als «Chassis 0», das erste Produktionschassis des Luce-Programms, identifiziert und mit einer Plakette versehen.

Der viertürige Sportwagen kommt auf eine Leistung von über 1000 PS.