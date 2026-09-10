UBS mach Fonds-Einheit in Shenzhen dicht

Die UBS schliesst ihre Fonds-Vertriebsgesellschaft mit der Digitalplattform WE.UBS im chinesischen Shenzhen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die UBS bestätigte am Donnerstag gegenüber der Agentur die Schliessung des Geschäfts noch im laufenden Monat.

Die Digitalplattform WE.UBS soll demnach umbenannt und in die chinesische Wertpapiereinheit der Grossbank integriert werden. Die anderen Vermögensverwaltungsplattformen der UBS in China sollen unverändert weiterbetrieben werden.

Die Einheit habe seit ihrem Start im Oktober 2022 Mühe gehabt, in dem hart umkämpften chinesischen Fondsmarkt genügend Investoren anzuziehen, heisst es unter Berufung auf Kreise. Auch der Wettbewerb innerhalb der Grossbank habe der Einheit zu schaffen gemacht.