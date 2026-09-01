Pictet holt ETF-Vertriebsmanager von J.P. Morgan

Pictet AM hat Alfred Le Léon zum Head of ETF Distribution, EMEA berufen. Diese Position sei im Zuge der jüngst erfolgten Lancierung der ersten ETFs von Pictet AM am europäischen Markt geschaffen worden, heisst es in einer Mitteilung. Er wird an Malick Badjie, Global Co-Head of Sales, berichten.

Le Léon bringe mehr als 15 Jahre Erfahrung im ETF-Vertrieb mit, heisst es weiter. Zuvor war er bei J.P. Morgan in Paris und hat dort fast acht Jahre lang den Vertrieb von ETFs für Frankreich, Benelux und die französischsprachige Schweiz geleitet hat. Seine Karriere begann er 2010 als ETF-Spezialist bei HSBC und Deutsche Bank. Er hat einen MSc in Economics and International Finance der Universität Bordeaux.

Pictet AM hat Anfang Juli den AI Enhanced Equity Index Active ETFs für den europäischen Markt lanciert. Mit der neuen Produktreihe wurde das Angebot an Quant-Lösungen erweitert. Die vier ETFs sind an der Xetra, der Borsa Italiana, der Euronext und der LSE zum Handel zugelassen.

«Wir freuen uns, Alfred Le Léon in dieser so spannenden Phase unseres ETF-Geschäfts in Europa in unserem Team zu begrüssen», kommentiert

Malick Badjie die Personalie. «Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von ETFs mit und verfügt über einen überzeugenden Leistungsausweis beim Aufbau eines europaweiten ETF-Geschäfts.»