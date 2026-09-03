Diskrete belgische Privatbank eröffnet Dependance in Zürich

Delen Suisse eröffnet ein neues Büro in Zürich, an der Rämistrasse. Es handelt sich nach Genf um den zweiten Standort der Schweizer Tochter der belgischen Delen Private Bank, die seit 1996 hierzulande präsent ist.

Gemäss der Mitteilung vom Donnerstag folgt der Schritt auf das starke Wachstum der vergangenen Jahre; Zürich zähle heute zu den wichtigsten Märkten von Delen Suisse.

Der Zeitpunkt der Eröffnung der Zürcher Dependance fällt ins Jahr, in dem Delen Suisse das dreissigjährige Bestehen und die Mutter das 90-Jahr-Jubiläum feiert.

Das neue Zürcher Büro von Delen Suisse. (Bild: zVg)

Mit dem zweiten Büro setze Delen Suisse die Strategie der gesamten Gruppe konsequent um: in jedem Markt nah bei den Kunden zu sein. «Denn gerade bei langfristigen Vermögensentscheidungen zählt eine enge, vertrauensvolle Beziehung.» Delen Suisse setze «in einem hart umkämpften Markt» auf ein klares, bewusst schlankes Modell: eine disziplinierte diskretionäre Vermögensverwaltung, den Blick aufs gesamte Vermögen und eine Organisation, in der Verwaltung und Vermögensplanung ineinandergreifen.

Geleitet wird das Büro in der Limmatstadt von Thierry de Groote, der seit 2017 an der Spitze von Delen Suisse steht. «Unser Geschäft in der Region Zürich ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Mit dem neuen Büro können wir unsere Kunden noch enger und beständiger begleiten – und bleiben dabei dem treu, was Delen ausmacht: einer persönlichen, diskreten und dauerhaften Beziehung.»