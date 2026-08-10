Wellington Management hat wieder einen Schweiz-Chef

Der Asset-Manager Wellington Management, der weltweit über 1,3 Billionen Dollar verwaltet, hat Oliver Schneider zum Leiter der Niederlassung in Zürich ernannt. Das geht aus einer Kommunikation vom Montag hervor.

Neu verantwortet Schneider die Geschäfte des Asset-Managers am Standort Zürich. Dazu zählen die Umsetzung der geschäftlichen Prioritäten, die Einhaltung der lokalen regulatorischen Vorgaben sowie die Entwicklung des Teams.

Seit Gründung der Zürcher Präsenz im Jahr 2013 war die Position durch Jenö Szabo bekleidet gewesen, der das Unternehmen Mitte Juni in Richtung Lombard Odier Investment Managers verlassen hat (finews berichtete).

Fast ein Jahrzehnt im Haus

Schneider ist seit bald zehn Jahren für Wellington tätig und bekleidete in dieser Zeit verschiedene Führungsfunktionen. Er stiess im Februar 2017 als Managing Director zum Unternehmen. Zuletzt war er als Head Portfolio Advisors für die Regionen EMEA, APAC und Lateinamerika tätig.

Zuvor arbeitete der studierte Volkswirt mehrere Jahre bei Julius Bär, wo er die Investment Specialists im Fondsbereich leitete.

Ambitionen im Wealth Management

Der Personalentscheid spiegle die «Stärke der lokalen Führungsriege von Wellington sowie das langfristige Engagement des Unternehmens für die interne Talentförderung wider», schreibt Wellington Management. Die Ernennung unterstreiche zudem die Wichtigkeit der Schweiz als «Markt für das Unternehmen und seine Kunden in der gesamten Region».

Jüngst betonte das Haus auch seine Ambitionen, neben dem angestammten Geschäft mit institutionellen Kunden auch im schweizerischen Wealth Management Fuss fassen zu wollen.