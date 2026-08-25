Acuity Analytics mit neuer «DACH»-Führung

Acuity Analytics wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe als eigenständiges Unternehmen von der Moody’s Corporation abgespalten. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung; Equistone blieb als Minderheitsgesellschafter investiert.

Acuity hatte vor zwei Jahren die in Deutschland und der Schweiz ansässige PPA Group übernommen, 2025 kam zudem der Daten & KI-Spezialist Ascent dazu. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zürich und Basel. Insgesamt arbeiten rund 7800 Menschen weltweit für Acuity Analytics, laut eigenen Angaben ein führenden Anbieter massgeschneiderter Research-, Datenmanagement-, Analytics- und KI-gestützter Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen.

Marktpräsenz im DACH-Raum nachhaltig stärken

Mit Standorten in Darmstadt, München, Graz, Wien, Basel und Zürich ist Acuity Analytics in allen drei DACH-Märkten vertreten. Mit der Ernennung von René Pandur unterstreiche Acuity Analytics das Ziel, Kundenbeziehungen weiter zu vertiefen, lokale Kompetenzen auszubauen und die Marktpräsenz in der DACH-Region nachhaltig zu stärken, heisst es dazu.

Pandur verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung im Bereich Banking-Technologie und Transformationsberatung. Er wechselt vom Deutschen IT-Berater Adesso. Seine Erfahrung in Marktentwicklung, Kundenbetreuung und organisatorischer Führung werde die nächste Wachstumsphase des Unternehmens in der Region massgeblich unterstützen.

«Die DACH-Region ist für Acuity Analytics ein strategisch wichtiger Markt. Um unser Wachstum weiter voranzutreiben, ist eine starke lokale Führung entscheidend», sagt Robert King, CEO von Acuity Analytics.

«Acuity Analytics hat in der DACH-Region bereits eine starke Basis geschaffen. Ich freue mich darauf, die nächste Wachstumsphase aktiv mitzugestalten», ergänzt René Pandur, Managing Director DACH bei Acuity Analytics.