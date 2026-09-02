Banque Heritage baut Fondsgeschäft in Zürich aus

Die Banque Heritage baut ihre 2021 gegründete Einheit «Fund Representation Services» weiter aus. Dana Charles stösst als Fund Representation Services Officer zur Genfer Privatbank, wie diese am Mittwoch mitteilt.

Charles wird von Zürich aus insbesondere ausländische Fondsmanager mit UCITS-Fonds bei ihrer Vertretung in der Schweiz unterstützen. Zu ihren Aufgaben gehören auch regulatorische Fragen, darunter die Registrierung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) und die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Mit der Ernennung will Banque Heritage zugleich ihre Präsenz in der Deutschschweiz und der DACH-Region stärken.

Charles verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Asset-Management-Geschäft. Vor ihrem Wechsel zu Banque Heritage war sie als Fund Officer bei Société Générale tätig.

Stärkere Verankerung in der Deutschschweiz

«Der Beitritt von Dana festigt unser Team und unsere Präsenz in Zürich. Sie stärkt unsere Verankerung in der Deutschschweiz und in der DACH-Region», wird Antoine Royer, Head of Fund Representation Services, in der Mitteilung zitiert.

Die Bank könne Kunden in den deutschsprachigen Märkten damit eine lokale Ansprechpartnerin mit spezifischer Fachkompetenz bieten. Charles’ Erfahrung sei insbesondere angesichts des anspruchsvollen regulatorischen Umfelds von Bedeutung.

Banque Heritage hat ihren Hauptsitz in Genf und ist in der Schweiz zudem in Basel, Sion und Zürich vertreten. Daneben verfügt die Privatbankengruppe über eine Tochtergesellschaft in Montevideo in Uruguay. Neben Private Banking und Vermögensverwaltung bietet das Institut Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsanbieter an.