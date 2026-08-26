Softwareone verdaut die Crayon-Integration gut

Der an der SIX kotierte Anbieter von Software und Cloud-Lösungen Softwareone hat gemäss seinem am Mittwoch vorgelegten Halbjahresabschluss den Umsatz um 68,2 Prozent auf 818 Millionen Franken gesteigert. Um den Effekt der Übernahme von Crayon bereinigt, wuchs der Umsatz (währungsbereinigt) allerdings nur um 11,6 Prozent. Der Nettogewinn (bereinigt) legte von 29,6 Millionen Franken im ersten Semester 2025 auf 70,6 Millionen im ersten Halbjahr 2026 zu. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 5,4 Prozentpunkte auf 28,9 Prozent erhöht.

Die Betriebsausgaben lagen mit 632,9 Millionen Franken leicht unter dem Vorjahr (–0,6 Prozent).

Neue Führungsstruktur

Geführt wird das Unternehmen seit dem 1. August von Raphael Erb als alleinigem CEO. Zudem kommt es per 1. September zu strukturellen Anpassungen mit Blick auf die Marktregionen.

Regina Manfredi (bisher nur für Nordamerika verantwortlich) wird President Americas, Rico Andreoli (bisher nur WEMEA) President EMEA, und Varun Paliwal bleibt wie bisher President APAC. Zudem hat der Verwaltungsrat Guðmundur Aðalsteinsson zum Chief Channel & Ecosystems Officer ernannt. Alle vier werden Mitglieder der Geschäftsleitung. Oliver Berchtold, bisher Chief Operating Officer, habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Von der neuen Führungsstruktur verspricht sich das Unternehmen eine stärkere Vertretung der Regionen auf Ebene der Geschäftsleitung, was Kunden, Partner und Märkte näher an die Entscheidungsprozesse bringen soll.

Klar definierte Ziele im Ausblick

CEO Erb kommentiert das Ergebnis: «Wir haben deutliche Fortschritte beim Umsatzwachstum, bei der Profitabilität und bei der Cash Conversion erzielt. Die Resonanz auf unser kombiniertes Angebot ist positiv, was für eine erfreuliche Marktdynamik sorgt. Inzwischen haben wir die Integration weitestgehend abgeschlossen. Ein Jahr nach dem Unternehmenszusammenschluss sind die Führungs- und kombinierten Organisationsstrukturen etabliert, und jetzt erhöhen wir das Tempo. Die neue Zusammensetzung der Geschäftsleitung trägt der nächsten Entwicklungsphase von SoftwareOne Rechnung.»

Im Ausblick stellt das Unternehmen u.a. ein mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer kombinierter Basis, eine bereinigte EBITDA-Marge von über 23 Prozent auf vergleichbarer kombinierter Basis und eine Dividendenausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des bereinigten Jahresgewinns in Aussicht.

Softwareone beschäftigt in über 70 Ländern rund 12'000 Mitarbeiter, der Hauptsitz ist in Stans.