Albin Kistler mit neuem Leiter Kundenbetreuung

Albin Kistler hat mit der Ernennung von Martin Schultes in die Geschäftsleitung den Generationenwechsel abgeschlossen und die Gesamtverantwortung für das Kundengeschäft langfristig neu aufgestellt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Martin Schultes ist seit 2013 bei Albin Kistler tätig und verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, insbesondere in den Bereichen Kundenbetreuung und Vorsorge. Davor war er während 10 Jahren als Kundenberater bei der UBS tätig.