HSBC-Trio lanciert neue Vermögensverwaltungs-Boutique in Zürich

Die neue unabhängige Investment- und Vermögensberatungsfirma Global Strategic Advisory Group (Advisory Group) hat laut eigener Webseite im September ihre Türen an der Nüschelerstrasse in Zürich geöffnet.

Die Boutique wurde von Patrick D’Amico gegründet, der als CEO amtet. Thomas Schaad stiess als Partner und Leiter des Investment Office dazu, Christian Hiller als Partner und Leiter Advisory and Products. Zum ehemaligen Trio der HSBC kam zudem noch Ralph Baumann als CFO und COO zum Team, er hatte zuletzt eine eigene Asset Management Firma aufgebaut. Baumann ist seit 2022 Co-CEO von Innfoliolytix (IFX) und wird diese Rolle beibehalten.

Wichtige Golfregion

«Unser Fokus liegt auf der Vermögens- und Anlageberatung, der Vermögensverwaltung, massgeschneiderten Finanzierungslösungen, der strategischen Strukturierung von Vermögen sowie individuellen komplexen Lösungen. Die Plattform ist neu, viele unserer Beziehungen bestehen jedoch bereits seit Langem. Wir bleiben eng mit der Schweiz, der Golfregion und den wichtigsten Finanzzentren der Welt verbunden», schrieb D’Amico auf LinkedIn.

«Wir haben Advisory Group von Grund auf als unabhängige Multi-Bank-Plattform aufgebaut. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Instituten und spezialisierten Anbietern zusammen – mit einem Ziel: dem langfristigen Nutzen unserer Kunden angesichts von Markt-, regulatorischen und politischen Veränderungen», ergänzte Hiller, ebenfalls auf LinkedIn.

Das Credit-Suisse-Trio, das zu HSBC wechselte

D’Amico war zuvor bei HSBC tätig, wo er 2023 als Global Market Head Qatar zum Unternehmen stiess, nachdem er 26 Jahre bei Credit Suisse verbracht hatte. Während seiner Zeit bei Credit Suisse arbeitete er in Zürich, Singapur, Dubai und Doha und betreute Ultra-High-Net-Worth-Kunden im Nahen Osten.

Hiller war die vergangenen zwei Jahre bei HSBC als Senior Relationship Manager im Bereich Structured Solutions und Islamic Finance beschäftigt. Davor verbrachte er 19 Jahre bei Credit Suisse in Zürich. Dort arbeitete er unter anderem als COO UHNWI Western Europe, COO UHNWI EMEA sowie als Leiter Structured Lending and Islamic Finance. In seiner neuen Rolle wird er sich weiterhin auf Finanzierungs-, Beratungs- und Strukturierungslösungen einschliesslich Islamic Finance konzentrieren.

Schaad war die letzten zwei Jahre als Senior Relationship Manager bei HSBC in Zürich angestellt. Zuvor verbrachte er 15 Jahre bei Credit Suisse in verschiedenen Relationship-Management-Funktionen, nachdem er über das Graduate-Programm der Bank eingestiegen war.

Advisory Group wird im November durch einen Legal Counsel sowie ein weiteres neues Teammitglied verstärkt.