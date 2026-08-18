Spitzenautos fahren Millionenrekord ein

40 Millionen Dollar bei der Versteigerung für den ersten Elektro-Ferrari. finews hat über den Rekord für den teuersten Neuwagen berichtet, doch traditionelle Monterey Car Week brachte noch weitere neue Höchstmarken.

Laut einer Auswertung von «Classic Analytics» kamen bei den fünf grossen Auktionshäusern Autos für insgesamt 747,9 Millionen Dollar unter den Hammer – so viel wie noch nie. Gestiegen ist demnach der durchschnittliche Verkaufspreis: von rund 529’000 auf gut 886’000 Dollar.

Maybach für «nur» 56'000 Dollar

Doch der Rekord ist nur die halbe Geschichte. Classic Analytics spricht von einem immer ausgeprägteren «K-förmigen Markt»: Ganz oben erzielen seltene, kaum ersetzbare Autos Rekordsummen, während gewöhnlichere Sammlerfahrzeuge selbst in gutem Zustand teilweise hinter den Erwartungen zurückbleiben.

So wurde beispielsweise ein «Mercedes-Benz 300 CE-24 AMG» auf 175’000 bis 200'000 Dollar geschätzt, verkauft wurde das Los 156 schliesslich für 134 400 Dollar. Ein Maybach mit Jahrgang 1971 sollte für mindestens 100'000 Dollar verkauft werden, am Ende zahlte der neue Besitzer «nur» 56'000 Dollar.

Viel teurer als erwartet

Auf der anderen Seite zeigen die Preise für aussergewöhnliche Fahrzeuge stark nach oben. Das Shelby Cobra Daytona Coupé von 1964 brachte bei Gooding Christie’s 42,9 Millionen Dollar und stellte damit einen neuen Rekord für ein amerikanisches Auto auf. Hier lagen die Schätzungen vor der Auktion bei «bloss» 10 bis 12 Millionen Dollar. Beim Ferrari Luce Tailor Made Sedan hatten die Experten einen Preis von gut 1,1 Millionen Dollar erwartet, die 40 Millionen Dollar waren also gleich etwa 35 Mal mehr.

Besser geschätzt wurde beim McLaren F1 von 1996. Der eigentlich nur für die Rennstrecke zugelassene F1 GTR wurde von McLaren zum Strassenfahrzeug konvertiert. Hier endete die Versteigerung bei 34,7 Millionen Dollar. Das ist ein neuer Rekord für ein britisches Auto und etwa gleich viel wie zuvor erwartet worden war. Eine Chevrolet Corvette Grand Sport von 1963 erzielte 18,7 Millionen Dollar – ebenfalls ein neuer Rekord für diese Baureihe und deutlich mehr als erwartet worden war.

Ferrari Rekorde

Unter den zehn teuersten versteigerten Fahrzeuge sind nicht weniger als sieben Ferraris. Ein Ferrari F50 aus dem Jahr 1996 wurde bei Mecum für 14,6 Millionen Dollar verkauft, ein 288 GTO von 1985 bei RM Sotheby’s für 11,6 Millionen und ein F40 mit Baujahr 1991 kostete immer noch 8,4 Millionen Dollar. Für alle drei Baureihen wurden damit neue Auktionsbestmarken erzielt.