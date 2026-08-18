Migrosbank sucht neue Leitung des Privatkundenbereichs

Markus Schawalder übernahm laut Mitteilung vom Dienstag 2021 die Gesamtführung des Bereiches Private Kunden und steuerte in dieser Funktion eines der Kerngeschäfte der Bank. Unter der Führung von Schawalder seien im Privatkunden-Vertrieb entscheidende Weichen gestellt worden, heisst es weiter.

Als Verwaltungsratspräsident der CSL Immobilien AG spielte Schawalder eine wichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und war massgeblich an der Entwicklung des Online-Maklerservices Nextkey beteiligt.

«Markus Schawalder hat das Privatkundengeschäft der Migros Bank seit 2021 mit grossem Engagement und Weitblick geprägt. Nicht zuletzt dank seinem Beitrag wurde die Migros Bank mehrfach als beliebteste Bank für Privatkundschaft ausgezeichnet», sagt CEO Manuel Kunzelmann.

Die Suche nach der Nachfolge von Markus Schawalder wird umgehend eingeleitet. Die diesbezügliche Entscheidung wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.