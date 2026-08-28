J. Safra Sarasin ernennt neuen Leiter Fondsprodukte

Die Basler Privatbank J. Safra Sarasin hat Beat Blattner zum neuen Leiter Fondsprodukte berufen. Laut LinkedIn hat Blattner die Position im August übernommen. In seiner neuen Funktion soll er die Produktstrategie der Gruppe für Investmentfonds massgeblich mitgestalten.

Zu seinen Aufgaben gehören die Steuerung des gesamten Fonds-Lebenszyklus von der Konzeption bis zur Auflösung, die Sicherstellung einer einheitlichen Fonds Governance sowie die Förderung von Innovationen in diesen Bereichen.

Blattner rapportiert an Tobias Hauser, COO Asset Management. Er ist in Basel ansässig und folgt auf Oliver Johannes.

Blattner wechselt von Pure Funds zu J. Safra Sarasin, wo er zuletzt als Senior Client Relationship Manager tätig war.

15 Jahre bei UBS

Der neue Manager bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Business Development, Market Access und Consulting zur brasilianischen Safra Gruppe mit.

Vor seiner Zeit bei Pure Funds war Blattner fast 15 Jahre bei der UBS beschäftigt. Zuletzt war er dort als Head of Business Development Northern Europe and UK aktiv. Während seiner letzten zwei Jahre bei der Grossbank leitete er parallel die Integration von Credit Suisse im Bereich White Labelling Lösungen von UBS im Zuge der Fusion der beiden Schweizer Grossbanken.

Zuvor hatte er bei UBS die Funktionen Head of Business Development und Head of Market Access inne. 2014 war er als Head zur Representative Services Division der Bank gestossen.

Seine Karriere begann Blattner 2007 bei KPMG, wo er als Consultant im Einsatz war.