LGT Private Banking ernennt neuen Leiter Multi-Asset-Strategien

LGT Private Banking hat laut LinkedIn Cord Hinrichs zum neuen Leiter Multi-Asset-Strategien und Portfoliomanagement Europa ernannt. Hinrichs hat die Position im September in Zürich übernommen.

In seiner neuen Funktion verantwortet er das europäische Multi-Asset-Portfoliomanagement, darunter die Portfolio-Konstruktion, die taktische Asset-Allokation sowie die Umsetzung von Anlagestrategien für Privatkunden, Family Offices und institutionelle Anleger. Zudem führt er das europäische Multi-Asset-Strategieteam.

Erfahrener CIO und Ökonom

Zuvor war Hinrichs stellvertretender Leiter des Bereichs Portfoliomanagement, Investmentanalyse und -auswahl Europa bei LGT Private Banking. Davor leitete er bei LGT Private Banking den Bereich Fondsstrategien und -auswahl Europa.

Bei der Zuger UNIWASTEC war er als Chief Investment Officer und Leiter Investor Relations beschäftigt. Gleichzeitig gehörte er dem Verwaltungsrat an. Von 2016 bis 2020 war Hinrichs Leiter Asset Allocation und Chief Investment Officer bei Corestone Investment Managers in Zug. Die zehn Jahre zuvor arbeitete er bei der Suva in Luzern, unter anderem als Chefökonom und Senior Portfolio Manager für die Auswahl externer Vermögensverwalter.