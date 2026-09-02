UBS zahlt weitere CS-Anleihen vorzeitig zurück

Die UBS hat Rückkaufangebote für insgesamt neun ausstehende Anleihen veröffentlicht. Diese Obligationen wurden alle ursprünglich von der Credit Suisse emittiert. Für jede Anleihe wurde dabei ein separates Rückkaufangebot vorgelegt, die jeweils bis zum 10 September 2026 laufen. Das Volumen der Rückkäufe beträgt bis zu 6 Milliarden Dollar.

Damit verfolge man das Ziel, die Kapitalstruktur und die Zinsaufwendungen zu optimieren, schreibt die UBS in der Ankündigung vom Mittwoch.

Die Anleihen verteilen sich auf drei Währungen. Das sind jeweils zusammengerechnet 1,2 Milliarden Pfund, 9,54 Milliarden Dollar und 2,05 Milliarden Euro. Die Coupons der Anleihen mit Maturitäten zwischen Januar 2028 und November 2033 liegen zwischen 2,125 und 9,016 Prozent.

Die UBS hatte bereits im vergangenen Jahr eine Reihe von Anleihen der früheren CS vorzeitig zurückgezahlt.