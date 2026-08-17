SNB: Neuer Leiter im Studienzentrum Gerzensee

Mit Professor Doktor Ulrich Bindseil konnte laut Mitteilung der Nationalbank ein renommierter Akademiker und ausgewiesener Zentralbankexperte als Direktor des Studien- und Ausbildungszentrums gewonnen werden. Nach seinem Promotionsstudium an der Universität Saarbrücken trat Bindseil in die Europäische Zentralbank (EZB) ein und übernahm dort umfangreiche Führungs- und Strategieverantwortung in den Bereichen Geldpolitik, Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr.

Bindseil ist Honorarprofessor am Lehrstuhl für Makroökonomie an der Technischen Universität Berlin und hat zahlreiche Publikationen zu Fragen des Zentralbankwesens, der Geldpolitik, der Finanzstabilität und zu innovationsbezogenen Themen der Finanzmarktinfrastruktur verfasst.

Neu direkt in der SNB

Professor Doktor Martin Brown wird ab Oktober 2026 die Leitung des Bereichs Volkswirtschaft bei der SNB übernehmen. Er habe zusammen mit seiner Belegschaft massgeblich dazu beigetragen, das Studienzentrum Gerzensee als Ausbildungsstätte, Forschungsinstitut und Begegnungszentrum weiterzuentwickeln, für künftige Herausforderungen zu rüsten und seine nationale und internationale Präsenz weiter zu stärken.

Die Stiftung der Nationalbank ist seit 1986 operativ. Als erster Leiter amtete der Berner Volkswirtschaftsprofessor Ernst Baltensperger bis 2009, bis 2021 war Dirk Niepelt im Amt und seit April 2022 war das Zentrum unter der Leitung von Martin Brown.