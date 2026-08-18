Neuer Partner bei Arvins

Arvins ist laut Mitteilung eine neue, eigenständig auftretende Tochtergesellschaft von Oaklins Switzerland. Das Unternehmen begleitet Eigentümerinnen und Eigentümer von Schweizer KMU bei Firmenverkäufen mit Unternehmenswerten von bis zu 20 Millionen Franken. Bei grösseren und komplexeren Transaktionen zwischen 20 und 500 Millionen übernimmt das Beratungsteam von Oaklins Switzerland die Federführung.

Gökan Deubelbeiss wechselt von Axtradia, wo er als seit 2020 als Senior Manager, Mergers & Acquisitions arbeitete, davor war er unter anderem als Private Equity Investment Manager bei Fides Business Partner und Financial Analyst bei der Partners Group. Tätig.

Mit seiner Erfahrung in der Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern bringe Deubelbeiss «beste Voraussetzungen für den Aufbau dieses neuen Angebots mit», heisst es dazu.