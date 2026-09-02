Blue Owl eröffnet Büro in Zürich und holt Schroders-Mann

Der US-amerikanische Alternative Asset Manager Blue Owl Capital macht die Schweiz zu einem festen Bestandteil seines europäischen Vertriebsnetzes. Das Unternehmen eröffnet sein erstes eigenes Büro in Zürich und schafft damit eine lokale Basis für den Ausbau seines Geschäfts mit Schweizer Kunden. Dies teilte der Asset Manager am Mittwoch mit.

Der Schritt richtet sich insbesondere an Finanzintermediäre wie Privatbanken und Vermögensverwalter. Darüber hinaus will Blue Owl seine Beziehungen zu Family Offices, Investmentplattformen, Pensionskassen und Versicherungen weiter ausbauen. Zürich ist das achte Büro des Unternehmens in der EMEA-Region und das 24. weltweit.

Neuzugang von Schroders

Die Leitung des neuen Standorts übernimmt Philippe Benedetti als Managing Director, Private Wealth Switzerland. Der Schweizer wechselt von Schroders zu Blue Owl und rapportiert an Ros Price, Managing Director und EMEA Head of Private Wealth.

Benedetti war seit 2021 für Schroders tätig und betreute dort Intermediäre und institutionelle Kunden in der Schweiz. Zu seinen Kunden gehörten insbesondere Schweizer Privatbanken, Vermögensverwalter und professionelle Investoren. Zuvor hatte er leitende Funktionen bei DWS und UBS inne. Bei Blue Owl wird er zudem eng mit Antonis Maggoutas zusammenarbeiten, der für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig ist.

«Private Markets sind keine homogene Anlageklasse»

«Private Markets sind keine homogene Anlageklasse», sagt Benedetti. Um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, brauche es ein tiefes Verständnis der jeweiligen Sektoren sowie «Geduld und Beständigkeit», um langfristig eine Präsenz im Markt aufzubauen.

Blue Owl arbeite bereits seit der Gründung des Unternehmens mit Schweizer Kunden zusammen. «Mit dem Zürcher Büro machen wir diese Präsenz dauerhaft und unterstreichen damit unser Engagement für die Schweiz», so Benedetti.

Auch die beiden Co-CEOs Doug Ostrover und Marc Lipschultz messen dem Schweizer Markt strategische Bedeutung bei. Die Schweiz sei aufgrund ihrer langen Tradition im Asset Management und Banking «von zentraler Bedeutung für das Wachstum unseres europäischen Geschäfts». Mit einer eigenen Präsenz könne Blue Owl näher an seinen Kunden operieren und die Beziehungen über die gesamte Plattform hinweg vertiefen.

In der Schweiz bestehen bereits Beziehungen zu Privatbanken, Vermögensverwaltern, Family Offices, Investmentplattformen, Pensionskassen, Versicherern und globalen Finanzinstituten. Inhaltlich konzentriert sich Blue Owl dabei auf Private Credit, Real Estate, digitale Infrastruktur und GP Stakes.

Blue Owl verwaltete per Ende Juni 2026 ein Vermögen von 319 Milliarden Dollar. Der US-Asset-Manager ist in drei Plattformen organisiert: Credit, Real Assets und GP Strategic Capital. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 1’380 Mitarbeitende.