IQ-EQ holt Private-Markets-Spezialisten von Solutions & Funds

Martin Müller kommt laut Mitteilung vom Mittwoch von Solutions & Funds. Zuvor war er unter anderem für Partners Group und StepStone Group tätig. Insgesamt verfügt er über mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Private Markets und alternativen Anlagen. Dabei befasste er sich mit der Entwicklung und Strukturierung von Fonds- und Anlagelösungen in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Real Assets.

Bei IQ-EQ soll Müller insbesondere das Fonds- und Investor-Services-Geschäft im Schweizer Markt weiterentwickeln. Dabei arbeitet er eng mit dem Team in Luxemburg zusammen.

Breite Diensteistungen in 25 Ländern

Die Luxemburger Firma sieht in der Schweiz eine steigende Nachfrage nach Dienstleistungen rund um Private Markets. Insbesondere Private Credit, Evergreen- und Semi-Liquid-Fonds sowie individuell strukturierte Mandate gewinnen laut dem Unternehmen an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen bei Fondsadministration, Reporting, Compliance und Governance.

IQ-EQ bietet Dienstleistungen von der Fondsstrukturierung und -administration über Investor Reporting und Transfer Agency bis zu Corporate- und Private-Wealth-Services an. In Europa ist die Gruppe unter anderem in Luxemburg, Irland und Frankreich präsent und verfügt in der Schweiz über drei Standorte in Zürich, Genf und Zug. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben über 6500 Leute in insgesamt 25 Ländern und total 50 Büros.

Mit der Verstärkung will IQ-EQ vor allem Schweizer Asset Manager ansprechen, die Fonds und Anlagelösungen über mehrere Jurisdiktionen anbieten und zusätzliche internationale Investorengruppen erschliessen wollen.