Bundesrat wählt Christoph Ammann zum SNB-Präsidenten

Der Bundesrat hat gemäss Mitteilung an seiner Sitzung vom 2. September 2026 vom Rücktritt von Barbara Janom Steiner als Präsidentin des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank (SNB) Kenntnis genommen. Die frühere Bündner Regierungsrätin ist seit 2015 Mitglied des Bankrats und erreicht Ende April 2027 die maximale Amtsdauer.

Neuer Präsident wird Christoph Ammann, der seit 2019 Mitglied des Bankrats und seit 2025 dessen Vizepräsident ist. Christoph Ammann wurde 2016 für die SP in die Berner Regierung gewählt und stand bis Ende Mai 2026 der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern vor.

Neues Mitglied des Bankrats wird Marc Mächler, der auch die Nachfolge von Christoph Ammann als Vizepräsident antritt. Mächler wurde 2016 für die FDP in die St. Galler Regierung gewählt. Seit 2020 steht er dem Finanzdepartement des Kantons St. Gallen vor. Vor seiner Wahl in den Regierungsrat war der studierte Ökonom 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig.

Alle Entscheide gelten per 1. Mai 2027 für den Rest der laufenden Amtsperiode (2024 bis 2028).

Der Bankrat setzt sich aus elf Mitgliedern zusammen, die für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Die maximale Amtsdauer beträgt 12 Jahre. Sechs Mitglieder sind vom Bundesrat, fünf von der Generalversammlung der Aktionäre zu wählen. Der Bundesrat bezeichnet zudem die Präsidentin oder den Präsidenten sowie die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Bankrats.