Kessler baut in Basel aus

Kessler hat laut Mitteilung am 1. September die neuen Büroräumlichkeiten an der Aeschenvorstadt 55 in Basel bezogen. Mit dem neuen Standort schaffe man die Grundlage für weiteres Wachstum in der Region und stärke seine Präsenz an einem der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte der Schweiz, heisst es dazu.

Stephan Rickenbacher übernimmt die Leitung des Standortes Basel. Er ist seit 2023 als Kundenberater bei Kessler tätig und verfügt über mehrere Jahre Erfahrung als Brokerbetreuer bei grossen Versicherungsgesellschaften. Bereits heute betreut er namhafte Kunden, insbesondere aus den Bereichen Energie und Logistik, und ist eng mit Unternehmen in der Region Basel verbunden.

Drei neue Köpfe

Neu zum Basler Team stossen Patrick Arnet, Philipp Bischof und Franco Todaro. Patrick Arnet und Philipp Bischof bringen als Kundenberater umfassende Erfahrung in der Versicherungsberatung und eine starke regionale Vernetzung mit. Franco Todaro war zuvor als Leiter Underwriting bei einer Versicherungsgesellschaft tätig. Er verfügt über fundiertes Fachwissen in sämtlichen Versicherungssparten sowie langjährige Erfahrung im internationalen Versicherungsgeschäft.

Martin Rohrbach, Mitglied der Geschäftsleitung, freut sich über die Entwicklung: «Mit dem neuen Standort unterstreichen wir unser langfristiges Engagement in Basel und in der gesamten Nordwestschweiz. Ich freue mich, dass wir mit einem erfahrenen und gut vernetzten Team vor Ort präsent sind.»

Kessler bezeichnet sich als «das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung.» Die Firma beschäftigt aktuell 390 Mitarbeitende am Hauptsitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Sion und Vaduz.