Maerki Baumann besetzt zentrale Leitungsfunktion neu

Die Privatbank Maerki Baumann hat Patrick Vogt zum neuen Head External Asset Managers ernannt. Er übernimmt die Funktion per 1. September 2026, wie das Zürcher Institut am Donnerstag mitteilt.

Vogt ist ein langjähriger Mitarbeiter der Bank und seit fast zwei Jahrzehnten in der Betreuung externer Vermögensverwalter tätig. Damit setzt Maerki Baumann bei der Besetzung auf Kontinuität und bestehende Kundenbeziehungen.

Seit fast 20 Jahren bei der Bank

Vogt stiess 2007 zu Maerki Baumann. Zuvor war er bei der Banque Générale du Luxembourg in Zürich in den Bereichen Portfoliomanagement, Handel und externe Vermögensverwalter tätig. Seine Bankkarriere begann er mit einer Banklehre beim damaligen Schweizerischen Bankverein in Baden.

«Die Betreuung externer Vermögensverwalter ist seit vielen Jahren ein Kernelement unseres Geschäfts», sagte CEO Stephan A. Zwahlen. Es freue ihn deshalb besonders, die Führungsposition mit einem ausgewiesenen Experten aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Die Ernennung stehe für Kontinuität und eine langfristige, partnerschaftliche Kundenbetreuung.

EAM-Geschäft als Kerndisziplin

Maerki Baumann arbeitet seit mehr als 25 Jahren mit unabhängigen Vermögensverwaltern zusammen. Das Angebot umfasst unter anderem Depotdienstleistungen, den Handel mit traditionellen und digitalen Vermögenswerten, Anlageprodukte und Research sowie Finanzierungs-, E-Banking- und Reporting-Lösungen.