BCGE eröffnet Filiale im Stadtviertel Pont-Rouge

Die neuen Geschäftsräume der Genfer Kantonalbank liegen im Herzen eines rasch wachsenden Quartiers. Sie seien modern und mit neuester Technologie ausgestattet, sodass die Kundschaft ihre Bankgeschäfte bequem und unter Wahrung der Vertraulichkeit ausführen kann, heisst es in einer Mitteilung der Kantonalbank vom Freitag.

«Mit der Eröffnung dieser neuen Filiale nutzen wir eine wichtige Wachstumschance mitten im Stadtteil Praille-Acacias-Vernets, der zu einem der strategischen Zentren der Genfer Stadtentwicklung werden soll», heisst es weiter. Die Eröffnung der neuen Filiale zeuge von der Bereitschaft der BCGE, immer in der Nähe ihrer Kundinnen und Kunden zu sein.

Die bisherigen Filialen Lancy Centre und Praille-Acacias werden in der neuen Filiale Pont-Rouge zusammengelegt. Sie befinde sich im Herzen des Quartiers und soll der Kundschaft jeglichen Komfort für ihre Bankgeschäfte bieten.

Der Kundschaft stehen sichere Multimedia-Bereiche für ihre Bankgeschäfte mit Quick Desk und Online-Servicestationen zur Verfügung, sowie eine automatische Schrankfachanlage, die an sieben Tagen der Woche zugänglich ist.

«Ich freue mich sehr über die Eröffnung dieser neuen Filiale, in der wir unsere Kundschaft empfangen und effizient beraten können», sagt Pierrette Jaton Klopfenstein, Leiterin des Geschäftsbereichs Privatkunden & Digital Banking. «Sie ist Ausdruck unserer DNA als leistungsstarke und kundennahe Bank.»