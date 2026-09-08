Edmond de Rothschild AM holt Strategin für den Bereich Private Assets

Zineb Bennani übernimmt per 8. September die neu geschaffene Funktion als Leiterin der strategischen Entwicklung für nicht börsennotierte Anlagen. Bennani soll die Weiterentwicklung und Transformation der Private-Assets-Plattform vorantreiben, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt.

Zu ihren Aufgaben gehören strategische Themen rund um Private Equity, Infrastrukturschuldtitel und Immobilien. Zudem wird sie die Einführung neuer Anlagestrategien koordinieren und gemeinsam mit den Investment-, Vertriebs-, Marketing- und Produktteams die Prioritäten der Plattform festlegen.

Mehr als 20 Jahren Erfahrung

Darüber hinaus übernimmt Bennani die Verantwortung für das Investor-Relations-Team, das die Privatbanken der Gruppe betreut. Sie arbeitet von Paris aus und berichtet an Anne Laurence Roucher, Group Head of Private Assets.

Bennani bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung, nachhaltigen Finanzierung, Geschäftsentwicklung und im Bereich Investor Relations mit. Zuletzt war sie CEO der Natixis-Tochter Mirova US und für die Entwicklung der nordamerikanischen Plattform verantwortlich. Zuvor hatte sie unter anderem die Position der Global Chief Operating & Business Development Officer und war Mitglied des Executive Committee von Mirova. Insgesamt war sie mehr als 14 Jahre bei dem Unternehmen und zuvor mehr als sechs Jahre bei Natixis.

Mit der Ernennung will Edmond de Rothschild nach eigenen Angaben die Koordination seiner Private-Assets-Aktivitäten stärken und das Angebot für Kunden und Partner weiterentwickeln.