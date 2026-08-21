Berufsaussichten 2026: KI verändert die Finanzbranche – wie sicher ist Ihr Job?

Wir möchten es genauer wissen: finews lanciert zusammen mit dem Swiss Finance Institute (SFI) und der Schweizer Kommunikations-Agentur «Communicators» zum 15. Mal die Umfrage zu den Berufsaussichten in der Schweizer Finanzbranche. Sie richtet sich an alle Berufstätigen in Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstitutionen sowie an Studierende und Auszubildende.

Im Zentrum stehen Fragen zur Zukunftsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz, zu den grössten Chancen und Risiken der Branche sowie zu den Themen, welche die Finanzindustrie in den kommenden Jahren am stärksten prägen dürften. Wie attraktiv bleibt der Finanzplatz Schweiz im internationalen Vergleich? Welche Risiken bereiten den Marktteilnehmern die grössten Sorgen?

In der Umfrage wird aber auch Künstliche Intelligenz (KI) thematisiert: Wie stark prägt KI bereits heute den Berufsalltag in der Finanzbranche? Wie gut werden die Mitarbeitenden von den Arbeitgebern bei der Einführung von KI begleitet? Welche Auswirkungen hat die Entwicklung auf das Berufsbild in der Zukunft?

Jetzt an der Umfrage teilnehmen

Ein weiteres Thema ist unter anderem auch der Iran-Konflikt: Wie sehr hat der Finanzplatz Schweiz durch diesen Krieg an zusätzlicher Glaubwürdigkeit gewonnen? Welchen Effekt wird dies auf den Finanzplatz Schweiz haben?

Daneben gibt es auch Fragen zur UBS. Wie gross wird die Gefahr eines Wegzuges der Schweizer Grossbank betrachtet? Welche Auswirkungen hätte ein solcher Schritt?

Die Ergebnisse der Umfrage sollen ein möglichst repräsentatives Stimmungsbild aus der Finanzbranche liefern – von Banken über Versicherungen und Asset Manager bis hin zu Family Offices, EAMs und weiteren Finanzdienstleistern. Je mehr Personen teilnehmen, desto aussagekräftiger wird das Gesamtbild. Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten und erfolgt anonym.

Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmenden verlost finews ein Luxuswochenede für zwei Personen im Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica sowie drei Wein-Gutscheine im Wert von je 200 Franken der Selection Schwander.

Die wichtigsten Erkenntnisse und Trends aus der Befragung werden anschliessend auf finews veröffentlicht.

Es gibt auch eine englische Version der Umfrage.