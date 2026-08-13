Partners-Group-Veteran steigt bei KI-Fintech ein

Das ETH-Spin-off Aisot Technologies hat eine Seed-Extension-Finanzierungsrunde über 2 Millionen Franken abgeschlossen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An der Runde beteiligten sich bestehende und neue Investoren, darunter Family Offices und Business Angels.

Neu zum Investorenkreis gehört Felix Haldner. Er war Partner beim Zuger Private-Equity-Spezialisten Partners Group und stand früher als Präsident der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vor. Namen und Beteiligungshöhen der weiteren Investoren wurden nicht genannt.

KI für Vermögensverwalter

Aisot Technologies entwickelt Anwendungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Portfoliomanagement. Das Unternehmen kombiniert quantitative Finanzanalysen und maschinelles Lernen mit einer auf Large Language Models (LLM) basierenden Auswertung der Nachrichtenstimmung.

Die daraus gewonnenen Signale sollen institutionelle Investoren unter anderem bei Anlageentscheidungen und der Portfoliokonstruktion unterstützen. Kleineren Vermögensverwaltern biete Aisot Zugang zu Daten-, KI- und quantitativer Infrastruktur, die sie andernfalls selbst aufbauen und betreiben müssten.

«Wir wollen Vermögensverwaltern in der Schweiz und international helfen, KI fundiert, nachvollziehbar und wirkungsvoll in ihre Investmentprozesse zu integrieren», erklärte Mitgründer und CEO Stefan Klauser anlässlich der Finanzierungsrunde.

Haldner sieht Potential im Asset Management

Mit Haldner gewinne das Unternehmen einen Investor mit langjähriger Erfahrung im institutionellen Asset Management. Er sehe Einsatzmöglichkeiten der Technologie insbesondere in der Analyse, im Portfoliomanagement und in der Produktentwicklung.

«Wir sind überzeugt, dass die Lösungen von Aisot Technologies bei Asset Managern und Vermögensverwaltern bedeutende Effizienzgewinne unter anderem in der Analyse, im Portfoliomanagement und in der Produktentwicklung bewirken können», sagte Haldner.