CS-Urgestein startet bei Lazard

Auf LinkedIn steht immer noch die Position als «Head of Global Banking Switzerland, Managing Director at UBS Investment Bank». Diese galt für Marco Superina seit Januar 2025, davor war der Investmentbanker seit 1997 bei der Credit Suisse. Er begann seine Karriere bei der Credit Suisse First Boston. Superina war unter anderem Leiter des Bereichs M&A Schweiz.

Teil des DACH-Führungsteams

Lazard will mit seiner Ernennung das Finanzberatungsgeschäft in der Region Deutschland, Schweiz und Österreich ausbauen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Als Leiter des Investmentbankings für die Schweiz stärke Superina die gezielte Betreuung der DACH-Region und den Fokus auf Kunden in der gesamten Schweiz, heisst es.

Superina werde von Zürich aus tätig sein und Schweizer sowie internationale Unternehmen, Unternehmer sowie Finanzinvestoren bei Fusionen und Übernahmen, Kapitallösungen sowie anderen strategischen Fragen beraten. Er werde Teil des DACH-Führungsteams unter der Leitung von Marcus Schenck sein.

«Ich habe fast 30 Jahre lang bei führenden Finanzinstituten Schweizer Unternehmen beraten», sagte Marco Superina. Er freue sich darauf, Lazards globale Kompetenzen und lokale Expertise für Kunden in der gesamten Schweiz einzusetzen, sagte er weiter.