Zühlke: Zwei neue Köpfe im Leadership Team

Natasa Kovacevic war vor ihrer Zeit beim Innovtions- und Technologie-Dienstleister Zühlke bei Bechtle tätig. Dort leitete sie den Bereich Marketing und Kommunikation und war Teil der Geschäftsleitung.

Sie bringt gemäss Mitteilung vom Mittwoch über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung von Marketing- und Kommunikationsteams bei Schweizer Technologieunternehmen mit, darunter ITpoint Systems, Netstream und UMB. Als Chief Marketing Officer verantwortet Kovacevic Marketing und Kommunikation von Zühlke über die gesamte Gruppe hinweg.

Im Bereich Marketing und Kommunikation folgt Kovacevic auf Celia Marinho, die die Position ad interim verantwortet hat und Zühlke als Head of Digital Marketing erhalten bleibt.

Interner Wechsel

Thomas Schulz war bislang als Regional Managing Director APAC Markets in Singapur für Zühlke tätig. Seit seinem Eintritt 2022 hat er das APAC-Geschäft von Zühlke mit aufgebaut und gestärkt und dabei auch Verantwortung für die Ergebnisse in der Region getragen. Vor seiner Zeit bei Zühlke hatte Schulz Führungsrollen in Delivery und Vertrieb in der APAC-Region und in Europa inne, unter anderem bei der GFT Group, DXC Technology und Hewlett Packard.

Die Rolle des Chief Commercial Officer, die Schulz übernimmt, ist bei Zühlke neu geschaffen worden.