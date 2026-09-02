J. Safra Sarasin verliert Investment-Chef an Basler Vermögensverwalter

Beim Basler Vermögensverwalter Consilior steht ein Generationenwechsel an. Raphael Benz stösst von J. Safra Sarasin zum Unternehmen und wird Partner sowie stellvertretender CEO. Gemeinsam mit Tobias Bänziger soll er in den kommenden Jahren schrittweise die Eigentümerschaft von Consilior übernehmen.

Damit regelt der 2008 gegründete unabhängige Vermögensverwalter seine Nachfolge frühzeitig. Der bisherige CEO Thomas Liviero bleibt gemäss Mitteilung an der Spitze des Unternehmens; Angaben zum konkreten Zeitplan für die Übergabe der Eigentümerschaft macht Consilior nicht.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Benz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Zuletzt war er bei J. Safra Sarasin als Managing Director und Global Head Investment Consulting tätig. In dieser Funktion verantwortete er die Anlageberatung für Privatkunden in der Schweiz, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Amerika.

«Wer Familienvermögen über Generationen begleitet, muss die eigene Nachfolge vorleben», lässt sich Consilior-CEO Liviero in der Mitteilung zitieren.

Benz begründet seinen Wechsel mit dem Geschäftsmodell des unabhängigen Vermögensverwalters: «Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Vermögensverwaltung bin ich überzeugt, dass die Zukunft der Branche in dieser Art von unabhängiger und vertrauensvoller Partnerschaft liegt.»

Zweiter Ex-Sarasin-Manager in der Nachfolge

Mit Tobias Bänziger steht bereits ein weiterer Manager mit Vergangenheit bei J. Safra Sarasin für die nächste Generation bereit. Er stiess vor rund einem Jahr zu Consilior. Zuvor leitete er als CEO ein Single Family Office in den Vereinigten Arabischen Emiraten und war davor ebenfalls in Führungsfunktionen bei J. Safra Sarasin tätig.

Benz und Bänziger sollen Consilior künftig nicht nur führen, sondern auch als Eigentümer prägen. Damit setzt der Vermögensverwalter auf eine interne Nachfolgelösung und hält am eigentümergeführten Modell fest.

Verstärkung von UBS und Pictet

Parallel zum Generationenwechsel baut Consilior sein Beratungsteam aus. Bereits Anfang August ist Gabriel Dubuis als Vermögensberater zum Unternehmen gestossen. Der Senior Private Banker verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung und war über drei Jahrzehnte bei UBS tätig, unter anderem in leitenden Funktionen im internationalen Wealth Management. 2024 wechselte er zu Pictet. Sein Schwerpunkt liegt auf vermögenden Privatkunden sowie Unternehmenskunden.

Eine weitere Verstärkung folgt am 1. Oktober: Louis Kroni wechselt von der Banque Cantonale du Jura zu Consilior und wird als Anlageberater am Standort Delémont tätig. Dort arbeitet er im Team von Didier Etique, Partner und Verwaltungsrat von Consilior.

Multi-Family-Office wird strategischer Pfeiler

Neben der personellen Expansion will Consilior das Multi-Family-Office-Geschäft stärker ausbauen. Das Unternehmen sieht insbesondere bei Unternehmerfamilien eine wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen, die über die klassische Vermögensverwaltung hinausgehen.

Das Angebot soll von der Anlagestrategie bis zur generationenübergreifenden Vermögensplanung reichen. Das Multi-Family-Office soll nach Angaben des Unternehmens zu einem zentralen Pfeiler der künftigen Strategie werden.

Consilior wurde 2008 gegründet und verfügt über Standorte in Birsfelden, Basel und Delémont. Der Finma-beaufsichtigte Vermögensverwalter betreut Privatkunden, Familien und Stiftungen im In- und Ausland und bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Family-Office-Dienstleistungen an.