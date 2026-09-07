BDO tritt Immobilien-Bewirtschaftung an Privera ab

Der Wirtschaftsprüfer BDO gibt sein Immobilienbewirtschaftungsgeschäft per Anfang 2027 an den Immobiliendienstleister Privera ab. Gemäss dem Communiqué übernimmt Privera damit rund 250 Kundenmandate und 23 Mitarbeiter (21 Vollzeitstellen).

Die Mitarbeiter müssen sich an neue Standorte gewöhnen. Sie waren bisher für BDO in Bern, Zürich und Wetzikon tätig, neu sind es die Privera-Niederlassungen in Gümligen und Wallisellen. Privera mietet zudem einen Teil der bestehenden Büroräumlichkeiten von BDO in Solothurn und stärkt damit das Niederlassungsnetz im Mittelland.

Kontinuität in der Bewirtschaftung

Die Übernahme schaffe für Kunden Kontinuität in der Bewirtschaftung und verbinde die Erfahrung und das Knowhow der bisherigen BDO-Mitarbeiter mit den Strukturen, Dienstleistungen und Ressourcen der Privera.

Privera ist mit 15 Niederlassungen in der ganzen Schweiz vertreten und gehört seit 2024 zum finnischen PHM Group, einem internationalen Immobilien-dienstleistungskonzern.