Migros Bank steigert Gewinn deutlich

Auch operativ legte die Migros Bank laut Mitteilung vom Montag kräftig zu. Der Geschäftserfolg erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 14,7 Prozent auf 185,5 Millionen Franken. Der gesamte Geschäftsertrag nahm um 8,6 Prozent auf 433,8 Millionen Franken zu.

Den grössten Beitrag lieferte weiterhin das Zinsgeschäft. Der Netto-Erfolg daraus stieg um 9,8 Prozent auf 319,4 Millionen Franken. Die Bank führt die Verbesserung unter anderem auf tiefere Refinanzierungskosten und einen geringeren Bedarf an Wertberichtigungen zurück.

Die Kundenausleihungen erhöhten sich gegenüber Ende 2025 leicht um 0,2 Prozent auf 51,6 Milliarden Franken. Die Kundeneinlagen nahmen um 0,4 Prozent auf 46,1 Milliarden Franken zu. Davon entfielen 37,4 Milliarden Franken auf Privat-, Spar- und Vorsorgekonten.

Die Kreditrisiken seien trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten stabil geblieben. Dazu beigetragen hätten die zurückhaltende Risikopolitik und das breit abgestützte Kreditportfolio, erklärte CEO Manuel Kunzelmann. Im Firmenkundengeschäft konzentriert sich die Bank vor allem auf binnenorientierte kleine und mittlere Unternehmen.

Mehr Geschäft mit Anlagen

Überdurchschnittlich entwickelte sich auch das Anlagegeschäft. Der Erfolg aus dem Kommissionsgeschäft nahm um 10,2 Prozent auf 67,5 Millionen Franken zu. Gleichzeitig stieg das Volumen der Vermögensverwaltungsmandate im ersten Halbjahr um 10,9 Prozent. Damit zeigten sich erste Effekte der Anfang Jahr lancierten «Strategie 2030», die unter anderem einen stärkeren Fokus auf Vermögensberatung und Vorsorge legt. Die Migros Bank will damit das Anlagegeschäft als Ertragspfeiler weiter ausbauen.

Kosten unter Kontrolle

Während die Erträge deutlich zunahmen, ging der Geschäftsaufwand leicht zurück. Er sank um 0,5 Prozent auf 220,9 Millionen Franken. Entsprechend verbesserte sich die Cost-Income-Ratio auf 50,1 Prozent.

Gleichzeitig investiert die Bank weiter in ihre Kundenkanäle. Im Rahmen der «Strategie 2030» wird derzeit ein neues Niederlassungskonzept ausgerollt, das digitale Dienstleistungen stärker mit der persönlichen Beratung in den Filialen verbinden soll.