Siegfried holt sich den zehnten Treasury Award der Commerzbank Schweiz

Der Blick aus dem 13. Stock des Zürcher «Haute» reichte am Mittwochabend weit über die Dächer der Stadt und den See. Eine Kulisse, die Eindruck machte, auch wenn der Blick in die Tiefe – zumindest bei finews – für einen kurzen Anflug von Höhenangst gesorgt hat.

Hoch hinaus ging es allerdings nicht nur geografisch: Rund 40 Treasury-Verantwortliche namhafter Schweizer Unternehmen waren der Einladung von Marc Steinkat, CEO der Commerzbank Schweiz, zum «Commerzbank Switzerland Finance Summit 2026» gefolgt. Im Zentrum des Abends stand die inzwischen zehnte Verleihung des «Commerzbank Switzerland Treasury Award».

Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an das Treasury-Team der Siegfried Gruppe. Das international tätige Pharmaunternehmen überzeugte mit seiner Finanzierungsstrategie und der Umsetzung mehrerer anspruchsvoller Projekte. Der Preis ist mit 5'000 Franken dotiert. Zusätzlich überreichte Andreas Stöckli, Managing Director des Hotels Schweizerhof Zürich, dem Gewinnerteam einen Konsumationsgutschein im Wert von 1'500 Franken.

Kleines Team, internationale Verantwortung

Entgegennehmen durften die Auszeichnung Giacomo Tovena, Head of Group Treasury beim Pharmahersteller Siegfried, und Treasurer Paul Rico Schede. Das Treasury-Team von Siegfried steuert zentrale Finanzaufgaben über vier Kontinente und acht Länder hinweg. Dazu gehören die Unternehmensfinanzierung und interne Mittelallokation ebenso wie das Liquiditäts- und Währungsrisikomanagement, das Working Capital Management und Edelmetall-Leases.

Besonders ins Gewicht fiel die Rückkehr von Siegfried an den Schweizer Kapitalmarkt. Nach vier Jahren platzierte das Unternehmen 2025 eine Anleihe über 300 Millionen Franken. Damit stärkte und diversifizierte Siegfried seine langfristige Finanzierung und stellte diese zusammen mit einer erneuerten revolvierenden Kreditfazilität auf eine breitere Basis.

Als weitere Leistung wurde die Einführung einer regresslosen Factoring-Fazilität hervorgehoben. In einem international aufgestellten und stark regulierten Geschäftsumfeld sei dies kein Standardprojekt gewesen. Die Umsetzung habe neben Fachwissen auch Ausdauer und eine enge Zusammenarbeit über die Treasury-Abteilung hinaus erfordert.

«Ein kleines Team mit breitem Horizont»

Die Laudatio auf den diesjährigen Gewinner hielt Philipp Haumüller, Senior Vice President Global Treasury bei Avolta. Der Reisedetailhändler hatte den Treasury Award 2025 erhalten (finews berichtete), nachdem unter anderem die Finanzierung nach dem Zusammenschluss von Dufry und Autogrill sowie der Abbau der Verschuldung die Jury überzeugt hatten.

Haumüller hob hervor, dass erfolgreiche Treasury-Arbeit nach aussen häufig kaum sichtbar werde. Wenn genügend Liquidität vorhanden sei, Finanzierungen verlässlich zur Verfügung stünden und Risiken kontrolliert würden, erscheine vieles selbstverständlich. Dahinter stünden jedoch klare Entscheidungen, verlässliche Prozesse und Mitarbeitende, die Verantwortung übernähmen.

Das Siegfried-Team bringe diese Qualitäten trotz seiner überschaubaren Grösse zusammen. Oder wie es in der Lobrede zusammengefasst wurde: «Ein kleines Team mit breitem Horizont.»