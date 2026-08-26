Genfer Vermögensverwalter schnappt sich neuen Partner von UBP

Der unabhängige Schweizer Vermögensverwalter und Family Office Swisseon hat Alexander Qaqaya als neuen Partner und Relationship Manager ernannt. Qaqaya trat seine neue Position in Genf im August dieses Jahres an.

In seiner neuen Funktion wird Qaqaya Privatkunden und Family Offices in der Schweiz und im Ausland betreuen und sich zudem auf den Ausbau des Wealth-Management-Geschäfts des Unternehmens konzentrieren, heisst es dazu.

Die sechs von der Credit Suisse

Qaqaya war zuletzt Director bei der Privatbank Union Bancaire Privée (UBP). Er war dort Teil eines hochrangigen, sechsköpfigen Wealth-Management-Teams, das UBP 2023 in einem vielbeachteten Schritt von der Credit Suisse abwarb (finews berichtete). Zuvor war Qaqaya mehr als drei Jahre lang bei der Credit Suisse als Director und Relationship Manager tätig und betreute dort bis zum Kollaps der Bank Kunden aus dem Ultra-High-Net-Worth-Segment.

Vor seiner Zeit bei der Credit Suisse war Qaqaya Vice President und Sales Manager bei der DWS Group, wo er für die institutionelle Geschäftsentwicklung sowie das Wholesale-Geschäft in der Westschweiz verantwortlich war. Von 2013 bis 2015 arbeitete er im Bereich Structured Solutions und Derivatevertrieb bei Lombard Odier. Seine Karriere begann er als Analyst bei der Société Générale Corporate and Investment Banking sowie bei BNP Paribas CIB.