Avaloq holt Produktexpertin in die Geschäftsleitung

Nidhi Singh tritt ihre neue Funktion laut Mitteilung vom Mittwoch am 7. September an und wird am Hauptsitz in Zürich tätig sein. Sie folgt im Rahmen eines geplanten Führungswechsels auf Fabio Baj, der aus der Geschäftsleitung ausscheidet.

In ihrer neuen Position verantwortet Singh die globale Produktstrategie und das Produktmanagement sowie die Produktentwicklung und das Engineering.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Produktentwicklung

Die Managerin verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und bei Transformationsprojekten. Zuletzt war sie Chief Product Officer bei Charles River Development. Dort war sie unter anderem für die Produktstrategie und das Produktmanagement in den Bereichen Institutional, Wealth Management und Private Markets zuständig.

Bei Avaloq soll Singh eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des «Mid-Term Plan 2030» spielen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der nächsten Generation von Technologielösungen für die Vermögensverwaltungsbranche.

Nächste Technologiegeneration für Vermögensverwaltung

Martin Greweldinger, CEO von Avaloq, verweist auf Singhs Erfahrung bei der Führung grosser Produktorganisationen und bei komplexen Transformationsprogrammen. Gleichzeitig würdigt er die Arbeit ihres Vorgängers Baj, der die Produktstrategie und Softwareentwicklung des Unternehmens über Jahre mitgeprägt habe. Avaloq werde auch künftig von dessen Expertise profitieren.

Avaloq liefert Front-to-Back-Software und Dienstleistungen an mehr als 170 Finanzinstitute weltweit. Das Unternehmen gehört zur japanischen NEC Corporation.