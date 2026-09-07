VSV holt Vanguard-Mann in die Geschäftsleitung

Abdullah Mohammed wird per 12. Oktober 2026 Member of Executive Management und Head German-Speaking Switzerland beim Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV). Er arbeitet am Standort Zürich und folgt auf Oliver Maas.

Mohammed wechselt von Vanguard zum Branchenverband. Beim amerikanischen Fondsanbieter war er seit 2020 als Sales Executive im Schweizer Business-Development-Team tätig und betreute unter anderem Private Wealth Manager, Multi Family Offices und Regionalbanken in der Deutschschweiz.

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Den Mitgliedern ist er auch als Mitgestalter des VSV-ASG Investment Pulse bekannt, der jährlichen Umfrage, die der Verband gemeinsam mit Vanguard und der Hochschule Luzern durchführt. Die jüngste Ausgabe, über deren Ergebnisse finews berichtete, zeigte einen ausgeprägten Home Bias der unabhängigen Vermögensverwalter sowie eine deutliche ESG-Müdigkeit.

Vor seiner Zeit bei Vanguard verantwortete Mohammed bei Flossbach von Storch als Manager Fund Sales das Wholesale-Geschäft in der Schweiz. Seine Laufbahn begann er bei Morningstar, wo er verschiedene Funktionen in Marketing und Specialist Sales für die Region EMEA innehatte.

Mehr Gewicht für die Deutschschweiz

In seiner neuen Funktion soll Mohammed die Aktivitäten des Verbands in der Deutschschweiz weiterentwickeln und den Austausch mit Mitgliedern und Partnern vor Ort stärken. Ein Schwerpunkt liegt laut Mitteilung darauf, Präsenz und Vernetzung des VSV in der Region auszubauen und die Anliegen der dort ansässigen Vermögensverwalter stärker in die Verbandsarbeit einzubringen.

Der Wechsel fällt in eine Phase der personellen Erneuerung: Anfang Jahr hatte Vivien Jain die Geschäftsführung des VSV von Patrick Dorner übernommen (finews berichtete). Der Verband, der dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, sieht die Branche nach Jahren des Rückgangs wieder auf Wachstumskurs.