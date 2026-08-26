Vermögensverwalter schmückt VR mit Finance-Koryphäe und prominentem Ökonomen

Der Berner Vermögensverwalter Invethos hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass Thorsten Hens und Adriel Jost im Verwaltungsrat Einsitz nehmen werden.

Hens ist seit 20 Jahren ordentlicher Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Zürich und ausserordentlicher Professor für Finanzen an der Norwegischen Handelshochschule in Bergen. Zuvor war er Professor an der Universität Bielefeld, ständiger Gastprofessor an der Universität Luzern und Gastwissenschaftler an der Stanford University.

Verhaltensökonomie und Blockchain

Hens wurde v.a. mit seiner Forschung im Bereich Behavorial Finance und damit der Verhaltensökonomie der Anleger bekannt, die sich mit dem Einfluss von psychologischen und biologischen Faktoren auf Anlageentscheidungen und Finanzmärkte befasst. Er interessiert sich aber auch für die moderne Finanzwelt, ist er doch Gründungspartner des Blockchain und des Fintech Centers an der Universität Zürich.

Der unabhängige Ökonom Jost ist Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP), Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen (HSG) und Präsident der Denkfabrik Liberethica. In früheren Stationen war er als Berater des Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Chefökonom bei Wellershoff & Partners, CEO der WPuls sowie als Finanzanalyst bei einer Grossbank und einem Family Office tätig.

Kritischer Beobachter der Geldpolitik und des Finanzplatzes

Jost hat in den letzten Jahren wiederholt finews zu Themen wie die UBS-Regulierung Interviews gegeben bzw. für Themen wie die Institution der SNB in die Tasten gegriffen.

Invethos ist ausser in Bern auch in Zürich und Gümlingen vor Ort.