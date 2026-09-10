Vorsorgeexperte soll Pensionskassen alternative Investments schmackhaft machen

Golding Capital Partners (Schweiz) hat einen neuen Verwaltungsrat. Markus Anliker ist per 1. September Mitglied des Gremiums, in dem bereits Jeremy Golding und Ewald Hamlescher sitzen. Die Ernennung unterstreicht gemäss der Medienmitteilung vom Donnerstag die strategische Bedeutung des Schweizer Marktes und soll Goldings weitere Verankerung bei institutionellen Investoren unterstützen.

Anliker verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im institutionellen Anlagegeschäft. Bis Dezember 2025 war er Geschäftsführer der IST Investmentstiftung, eine Funktion, die er 14 Jahre innehatte. Zudem war er langjähriges Vorstandsmitglied der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST). Frühere berufliche Stationen bildeten J.P. Morgan Asset Management und Lombard Odier.

Vernetzung, Erfahrung, Marktkenntnis

Mit der Erweiterung des Verwaltungsrats durch Anliker will Golding die Marktposition in der Schweiz verstärken, wobei der Ausbau der Beziehungen zu Pensionskassen im Fokus steht.

Beat Frühauf, Länderchef Schweiz, kommentiert: «Mit Markus Anliker gewinnen wir eine in der Schweizer Vorsorgewelt hervorragend vernetzte Persönlichkeit mit umfassender Erfahrung im institutionellen Anlagegeschäft. Seine Marktkenntnis und sein tiefes Verständnis für die Anforderungen von Pensionskassen werden für unseren weiteren Ausbau in der Schweiz von grossem Wert sein.»

Alternative Anlageklassen für institutionelle Investoren

Und Golding-Geschäftsführer Hubertus Theile-Ochel ergänzt: «Die Schweiz spielt eine zentrale Rolle in unserer europäischen Wachstumsstrategie. Mit Markus Anliker gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die unsere Ambitionen vor Ort unterstützt und die Weiterentwicklung unseres Schweizer Geschäfts aktiv begleiten wird.»

Golding Capital Partners (Schweiz) AG ist eine 2021 gegründete Niederlassung der deutschen Golding Capital Partners GmbH. Der Asset Manager ist auf die alternativen Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity und Secondaries spezialisiert. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern verwaltet Golding an den Standorten München, Luxemburg, Tokio sowie Zürich ein Vermögen von 17 Milliarden Euro. Zu den über 250 Kunden zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.