Fundamenta steigert operativen Gewinn

Der Reingewinn von Fundamenta Real Estate betrug laut Mitteilung vom Mittwoch im ersten Halbjahr 23,8 Millionen Franken, rund 18 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2025. Hauptgrund seien deutlich geringere positive Neubewertungseffekte von noch 10,8 Millionen Franken oder rund halb so viel wie im Vorjahr.

Operativ zeigt sich dagegen ein anderes Bild. Der Gewinn vor Neubewertungen stieg um gut 14 Prozent auf 22,2 Millionen Franken. Noch deutlicher erhöhte sich der für die Ausschüttung relevante Reingewinn ohne Neubewertungen: Er legte um 54,1 Prozent auf 15,9 Millionen Franken beziehungsweise 0.47 Franken je Aktie zu.

Ein wesentlicher Teil dieses Sprungs stammt allerdings nicht aus dem laufenden Vermietungsgeschäft. Fundamenta verkaufte im ersten Halbjahr drei Liegenschaften zu Preisen, die insgesamt 19,4 Prozent über den zuletzt bilanzierten Marktwerten lagen. Daraus resultierte ein Verkaufserfolg vor Steuern von 6,5 Millionen Franken.

Abgeschlossene Projekte liefern mehr Mietertrag

Im Kerngeschäft stieg der Netto-Ist-Mietertrag um 4,6 Prozent auf 21,9 Millionen Franken. Die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Entwicklungs- und Repositionierungsprojekte kompensierten damit die Einnahmeausfälle aus dem Verkauf von insgesamt acht Liegenschaften seit Anfang 2025 mehr als vollständig. Die Leerstandsquote blieb mit 1,4 Prozent «sehr tief».

Der Liegenschaftsaufwand reduzierte sich um 5,8 Prozent auf 2,8 Millionen Franken. Der Betriebsaufwand insgesamt nahm hingegen um 3,7 Prozent auf 6,3 Millionen zu, während der Betriebsertrag um 4,7 Prozent stieg. Die operative EBT-Marge ohne Neubewertungen und Verkäufe verbesserte sich entsprechend von 54,8 auf 57,6 Prozent.

Portfolio wächst trotz Verkäufen

Trotz der Veräusserungen erhöhte sich das Immobilien-Portfolio auf einen Bilanzwert von 1,272 Milliarden Franken und lag damit über dem Stand von Ende 2025. Neu hinzu kamen unter anderem eine Liegenschaft mit zwölf Wohnungen in Schlieren sowie eine 2021 erstellte Immobilie mit 28 vollvermieteten Wohnungen in Schachen im Kanton Luzern.

Nach dem Bilanzstichtag kaufte Fundamenta zudem das Entwicklungsareal Huebacher in Rümlang. Auf dem rund 15'000 Quadratmeter grossen Grundstück sieht die Gesellschaft Potenzial für rund 100 Wohnungen. Dabei sind sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen möglich.

Weitere Zukäufe in vertiefter Prüfung

Für das zweite Halbjahr sieht Fundamenta eine weiterhin gut gefüllte Akquisitions- und Entwicklungspipeline. Mehrere Investitionsmöglichkeiten würden derzeit vertieft geprüft. Daneben sollen weitere Entwicklungsprojekte übergeben und bestehende Immobilien repositioniert werden.

Für das Gesamtjahr stellt die Gesellschaft einen Netto-Soll-Mietertrag von rund 44,9 Millionen Franken, eine Leerstandsquote von weniger als 1,75 Prozent und einen Reingewinn ohne Neubewertungen von mehr als 0.60 Franken je Aktie in Aussicht.