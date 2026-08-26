Zurich holt Barclays-Führungskraft aus London als neue Group Treasurer

Zurich Insurance hat Liz Padley zur neuen Group Treasurer ernannt, wie finews erfahren hat. Padley tritt damit die Nachfolge von Christian Carl –, er wechselte Anfang dieses Jahres in eine neue Rolle. Ad interim wurde die Stelle von Andy Jackson besetzt.

Padley war zuletzt als Head of Capital and Leverage Management bei Barclays in London tätig. In dieser Funktion war ihre Rolle im Kapitalmanagement zentral für das Corporate- und Investment Banking (CIB) der Bank.

Made in London

Die in London geprägte Finanzexpertin blickt auf eine Laufbahn zurück, die sich über Banking und Consulting erstreckt. Zuvor verbrachte sie über sieben Jahre bei der Lloyds Banking Group in London, wo sie unter anderem als Head of Capital and Recovery and Resolution beschäftigt war. Während ihrer Zeit bei Lloyds war sie zudem Mitglied des Group Treasury Leadership Teams sowie Treasurer für die Scottish Widows Group, LBG Equity Investments und LBG Holding Company, neben einer Rolle als Managing Director für Capital and Term Funding.

Davor war sie als Senior Manager im Bereich Risk Consulting bei PwC sowie als Senior Manager für Financial Services bei Deloitte in Leeds angestellt. Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie fünf Jahre lang als Equity-Derivate-Händlerin bei Goldman Sachs.

Zur Ernennung äusserte sich Padley wie folgt auf Linkedin: «Heute beginne ich ein neues Kapitel als Group Treasurer bei Zurich Insurance! Vielen Dank an Zurich für den herzlichen Empfang und an alle, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben.»