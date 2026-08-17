Thurgauer Kantonalbank: Wechsel im Bankrat

Im Bankrat der Thurgauer Kantonalbank gibt es im kommenden Jahr eine personelle Veränderung: Susanne Brandenberger tritt per Ende Mai 2027 zurück.

Ihr Ausscheiden hängt mit einer beruflichen Neuorientierung zusammen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die promovierte Ökonomin und Risikospezialistin ist 2016 in das neunköpfige Gremium gewählt und zweimal im Amt bestätigt worden. Seit Mitte 2017 präsidiert sie den Risiko- und Prüfausschuss der Bank.

Die Evaluation eines geeigneten neuen Mitglieds für das strategische Führungsgremium der Bank obliegt der Thurgauer Regierung. Wahlgremium ist der Thurgauer Grosse Rat.

Die Ersatzwahl für die verbleibende Amtszeit (2024 bis 2028) dürfte laut der Mitteilung im Verlaufe des ersten Quartals 2027 erfolgen.