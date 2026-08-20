Lombard Odier steigert Gewinn – Kundenvermögen auf Rekordhoch

Lombard Odier blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück. Der Reingewinn nahm gegenüber der Vorjahresperiode um 25 Prozent auf 138 Millionen Franken zu, wie die Privatbank am Donnerstag mitteilt.

Der Betriebsertrag stieg um 9 Prozent auf 740 Millionen Franken. Bemerkenswert: Die Betriebsaufwendungen blieben nach Angaben der Bank stabil, obwohl Lombard Odier weiter in Technologie und Mitarbeitende investierte.

Verwaltete Vermögen erreichen 239 Milliarden Franken

Die gesamten Kundenvermögen beliefen sich per Ende Juni auf 367 Milliarden Franken (+5 Prozent mehr als Ende 2025): ein Rekordwert.

Die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) legten noch stärker zu und stiegen seit Jahresbeginn um 7 Prozent auf 239 Milliarden Franken: ebenfalls ein Rekordwert. Lombard Odier führt die Entwicklung insbesondere auf starke Nettoneugeldzuflüsse sowie eine solide Anlageperformance über verschiedene Strategien hinweg zurück.

Eine konkrete Zahl für die Nettoneugelder nennt die Bank in ihrer Mitteilung nicht.

Bemerkenswert hohe Kapitalquote

«Unsere Kunden entscheiden sich weiterhin für uns aufgrund unserer Anlagekompetenz und Stabilität», sagt Hubert Keller, Senior Managing Partner der Lombard Odier Gruppe.

Weiterhin ausgesprochen komfortabel präsentiert sich die Kapitalausstattung. Ende Juni lag die Bilanzsumme bei 17 Milliarden Franken. Die harte Kernkapitalquote (CET1) betrug 31 Prozent und lag damit laut Lombard Odier mehr als doppelt so hoch wie die regulatorischen Anforderungen.