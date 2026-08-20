Hypothekarbank Lenzburg verspürt kräftigen Aufwind

Die Hypothekarbank Lenzburg hat im ersten Halbjahr 2026 einen Konzerngewinn von 9,1 Millionen Franken erzielt. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einem Anstieg von 16 Prozent, wie den am Donnerstagabend veröffentlichten Zahlen zu entnehmen ist.

Positiv entwickelte sich auch das Anlagegeschäft. Der Kommissionsertrag nahm um 3,4 Prozent zu. Gleichzeitig gelang es der Bank, ihre Kostenbasis zu reduzieren: Der Geschäftsaufwand sank gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent.

Höherer Gewinn bei tieferen Kosten

Damit konnte die Hypi Lenzburg ihre Profitabilität im ersten Halbjahr verbessern. Bemerkenswert ist insbesondere die Kombination aus höheren Erträgen im Anlagegeschäft und einem rückläufigen Geschäftsaufwand.

Kundengeldentwicklung als Zeichen des Vertrauens

Bei den Kundengeldern verzeichnete die Gruppe einen leichten Rückgang von 0,7 Prozent auf 6,5 Milliarden Franken gegenüber Ende 2025. Laut der Mitteilung ist auf die aktive Reduktion von Geldern institutioneller Kunden zurückzuführen. Bei Privatkonti (plus 4,1 Prozent) und Spareinlagen (plus 2,9 Prozent) verzeichnete die Hypothekarbank Lenzburg hingegen einen Zufluss.

Eigene Vorsorgestiftungen geplant

Für die zweite Jahreshälfte setzt die Bank weitere strategische Akzente. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Vorsorgegeschäfts: Sie will eigene Vorsorgestiftungen lancieren. Damit erweitert sie ihr Angebot im Vorsorgebereich und erschliesst ein Geschäftsfeld, das für Banken angesichts der langfristig gebundenen Kundengelder und der Schnittstellen zum Anlagegeschäft strategisch interessant ist.